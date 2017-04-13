Çanakkale FETÖ operasyonuna 6 gözaltı

ÇANAKKALE merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bugün, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yaptı. 4 ildeki 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, İstanbul'da 3, Bursa'da 1, Eskişehir'de 1 ve Tekirdağ'da 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 3 adet 1 Amerikan doları, 8 cep telefonu, 8 simkart, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 Türkçe olimpiyatları DVD'si, 1 Fethullah Gülen ile iltisaklı kitap, 1 hafıza kartı, 4 flaş bellek ve 2 hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA