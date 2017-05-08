DÜZCE'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka Kavşağı bağlantı yolunda meydana geldi. Zonguldak'tan aldığı sac ruloları İstanbul'a götüren Yasin B. yönetimindeki 67 BC 580 plakalı TIR, bağlantı yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. TIR'ın içinde sıkışarak yaralanan sürücü Yasin B., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA