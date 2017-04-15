Erzurum'da kayıp iki kız bulundu

ERZURUM'da kaybolan 15 yaşındaki Özge A. ile 17 yaşındaki Elif Y. bulundu.

Merkez Palandöken ilçesinde Özge A. ile Elif Y., geçen 12 Nisan günü ortadan kayboldu. Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne gelen aileler kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Özge A. ve Elif Y. kaybolmalarından bir gün sonra çay bahçesinde bulunarak ailelerine teslim edildi. Kızlardan Elif Y., okulda devamsızlık ve derslerinin kötü olması nedeniyle ailesiyle tartıştığını, yaşadıklarını arkadaşı ve komşusu olan Özge A.'ya anlattığını, bu nedenle eve gitmeme kararı aldıklarını söyledi. Elif Y.ve Özge A., bir süre dolaştıktan sonra geceyi Erzurum'da güvenli buldukları kapalı bir alanda geçirdiklerini, herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını belirtti. Özge A. ve Elif Y.'nin 2014 yılı içerisinde de evden kaçtıkları belirlendi.

DHA