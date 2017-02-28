Genç aşçı uykusunda tabancayla öldürüldü

İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki bir firmanın yemekhanesinde çalışan başaşçı 32 yaşındaki Gökhan İmer, arkadaşı Mert Ulaş ile kaldığı evde, tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay yerinde tabanca bulunamazken, İmer'in uyuduğu sırada vurulduğu öğrenildi. Arkadaşı M.U. gözaltına alınarak, olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay, Ergene Mahallesi 555 Sokak numara 102'deki tek katlı evde bu sabah meydana geldi. Bornova İlçesi'ndeki bir fabrikanın yemekhane bölümünde baş aşçı olarak çalışan Gökhan İmer, sabah işe gitmeyince, iddiaya göre ev arkadaşı ve aynı işyerinde şef garson olarak çalışan M.U., durumu İmer'in babası Hayati İmer'e bildirdi. Bunun üzerine, baba İmer de diğer oğlu Hidayet İmer'i eve gönderdi. Kapıyı açıp içeriye giren Hidayet İmer, ağabeyini yatağında kanlar içinde gördü. İmer durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Gökhan İmer'in öldüğünü belirledi.

UYKUSUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polisin yaptığı ilk incelemede, olay yerinde tabanca bulunamazken, İmer'in uykusunda başına tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Bu arada İmer'in ev arkadaşı M.U., gözaltına alınarak, ifadesine başvurulmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. İmer'in ölümü, ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Gökhan İmer'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA