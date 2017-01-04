HDP İstanbul eşbaşkanları adliyeye sevk edildi

Ümit TÜRK Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in bulunduğu Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul il yöneticisi 11 kişi, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 21 HDP'li de Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

HDP'li yöneticilerin savcılık sorgusu devam ederken aralarından HDP Milletvekili Pervin Buldan'ın da bulunduğu Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Sosyalist Dayanışma Platformu yönetici ve üyeleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanarak, "Siyasi soykırımlar bizi yıldıramaz" yazılı pankart açtı.

PERVİN BULDAN: HANGİ AMAÇLA YAPILDIĞINI BİLİYORUZ

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan HDP Milletvekili Pervin Buldan, 32 yöneticinin 24 gün gözaltında tutulduğunu ve avukatların dışında kimseyle görüştürülmediklerini belirterek, "Elbetteki bu haksız ve hukuksuzluğun, bugün ülkeyi yöneten siyasi irade tarafından hangi amaçla yapıldığını biliyoruz" dedi. Olağanüstü hal ilan ederek, darbeyle mücadele etmenin yanlış olduğunu savunan Buldan, "Darbeyle mücadele, elbetteki kanun hükmünde kararnamelerle değil, daha çok demokrasi, daha çok özgürlük ve daha çok barış demektir. İçinde bulunduğumuz bu dönem açısından bu ülkeyi yönetenler, kendi iktidarları için, başkanlık için HDP'yi, muhalif kesimleri, demokrasi güçlerini tasfiye etmenin yol ve yöntemlerini aramaya başlamışlardır. Tasfiye edilmekle, cezaevine konulmakla partilerini ve diğer muhalif kesimleri bitiremeyeceklerini ifade eden Buldan, "Şunu bilsinler ki önümüze çıkacak olan ilk sandıkta onları tarihin çöplüğüne gömeceğiz" diye konuştu.

Buldan, demokrasi, özgürlük ve barış adımlarının biran önce atılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, gözaltına alınanların serbest bırakılmalarını istediklerini söyledi.

DHA