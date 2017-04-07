Karagümrük'te uyuşturucu satıcılarına baskın

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden saat 14.30 sıralarında çıkan polis ekipleri, Karagümrük Mahallesinde önceden belirlenen çok sayıda ev ve işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Özel Harekat ekipleri, Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı Yunuslar ve narkotik dedektör köpekleri katıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler incelemelerinin yapılması için Vatan Caddesi'ndeki Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

DHA