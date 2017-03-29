Kurtulmuş: Kürt kardeşlerimiz ‘evet’ diyecek, Türkiye'nin önünü açacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)– BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, PKK’nın, 16 Nisan'da yapılacak referandumda ‘hayır’ oyu için Kürt halkı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını belirtip, “Bu PKK’dan ve yandaşlarından yaka silken Kürt kardeşlerimiz, bu seçim kampanyasında büyük oranda ‘evet’ diyecekler ve Türkiye’nin önünü açacaklar” dedi.

Ankara’dan uçakla OrduGiresun Havalimanı’na gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Memur-Sen’e Davet, Tercih ‘Evet’ programına katıldı. Numan Kurtulmuş, ‘Evet’ kampanyasında ciddi bir yükseliş olduğunu söyledi.

PKK’nın Kürt halkı üzerinde ‘hayır’ baskısı uygulamaya çalıştığını belirten Numan Kurtulmuş, “Korku dağları bekliyor. 23 Mart’ta PKK’lı teröristbaşı bir haber ajansına demeç veriyor, aynen şunu söylüyor; ‘bu kampanyada sonuç ‘evet’ çıkarsa PKK fiilen biter’ diyor. ‘Onun için bütün arkadaşlarımız, militanlarımız Kürt halkı üzerine baskı kursunlar ve onları ‘hayır’ demeye ikna etsinler’ diyor. Daha ne desin adam. Ama bilmiyor ki, bizim kürt kardeşlerimiz Allah’ın izniyle, bu PKK’dan ve yandaşlarından yaka silken kürt kardeşlerimiz, bu seçim kampanyasında büyük oranda ‘evet’ diyecekler ve Türkiye’nin önünü açacaklar. Niye böylesine açık, aleni, yani insan bunları yaparda biraz saklar, gizler. Ona bile gerek duymuyorlar. Niye ‘hayır’ kampanyasına destek veriyorlar Çünkü; korku dağları bekliyor” dedi.

'DIŞARIDAN BASKILAR, İÇERDEN YALANLAR DEVAM EDİYOR'

PKK’ya ve diğer terör örgütlerine destek veren Avrupa ülkelerine de sert tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni güçlü Türkiye’nin ayaklarındaki prangalardan kurtulacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bu beylerin istedikleri Türkiye, 25 milyon dolar için el avuç açan bir Türkiye’dir. Böyle bir Türkiye olursa, bizden iyisi yok. Bunların bekledikleri Türkiye, Avrupa Birliği’nin terbiye salonunda tek ayak üstünde hazırolda duran bir Türkiye’dir. Vesayet odakları altında yönetilen, sandıktan kim çakırsa çıksın, vesayetçilerinin borusunun öttüğü bir Türkiye’dir. Bunların istedikleri Türkiye, Türkiye’de hükümet pazarlıklarıyla, kirli pazarlıklarla, ayların, yılların götürüp kaybedildiği bir Türkiye’dir. Bırakın çevresindeki mazlum milletlere, dünyanın dört bir tarafına uzanan bir Türkiye’yi görmek değil. Dünyanın hiçbir tarafında mazlumlara elini kolunu uzatmaya gücü yetmeyen aciz bir Türkiye’dir. İstiyorlar ki; istikrarsızlık devam etsin, bu sistemin vesayetçi yapısı devam etsin. Bizde istiyoruz ki, inşallah yeni ve güçlü Türkiye istikametinde Türkiye kararını verecek, yoluna devam edecek, ayaklarındaki prangalardan kurtulacaktır. Onun için bu referandum sadece bir referandum olmanın çok ötesinde anlamlar içeriyor. Böyle gördükleri için bir taraftan dışarıdan baskılar, diğer taraftan içerden de bir sürü yalanlar devam ediyor.”

'PALAVRANIN TUTMADIĞINI GÖRDÜLER'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun en son söylediğini duydunuz. Valla insan söyleyecek söz bulamıyor. Cumhurbaşkanı bir sabah kalkacak, kafası bozulacak ‘Meclisi feshettim’ diyecek. CHP’li arkadaşlar ve Sayın Kılıçdaroğlu şöyle düşünüyor; Bu memlekette uzun yıllar CHP iktidar olmadı. Böyle giderse, daha çok uzun yıllarda iktidar olmayacak. ‘Nasılsa bu millet bizden birisini Cumhurbaşkanı seçmez’ diyerek, hep Cumhurbaşkanının bizim camiadan birisinin olacağına inanıyorlar. Onun için diyorlar ki; ‘bir sabah kalkacak ‘feshettim Meclisi diyecek’. Öyle bir şey yok, hiçbir sorumlu Cumhurbaşkanı bunu yapmaz. Daha demokratik, daha güçlü bir sistem. Ama kusura bakmasınlar hiçbir kimse de ‘hadi seçime gidiyoruz’ diyemez. Derse kendi Cumhurbaşkanlığı da düşüyor. Şimdi bu palavranın tutmadığını gördüler. Son birkaç gündür başka palavra gündeme getiriyorlar, Allah akıl versin. Akla ziyan bir şey söylüyor. Tayyip Beyi kastederek söylüyor ‘İkinci dönemin sonunda son bir yıl kadar istifa eder, yine 5 yıl daha seçilirse’ diyor. Ya kardeşim daha çok var ikinci beş yılın son yalanı. Oturun, çalışın, adam olun, milletle anlaşın, milletin suyuna gidin, milletin karşısına programla çıkın siz de Cumhurbaşkanı olun. Olamayacaklarını bildikleri için, diyor ki ‘Son 5 yıl’. Allah akıl versin, akla ziyan şeyler söylüyorlar.”

Programın sonunda Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Numan Kurtulmuş’a plaket verdi. Ordu programını tamamlayan Numan Kurtulmuş, ardından Ordu-Giresun Havalimanı’ndan uçakla Ankara’ya döndü.

DHA