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Sakarya Haberi: Kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

Kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

19:5720 Nisan 2017
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Kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı
Kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

ADAPAZARI'nda tarlada otlarken 2.5 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin iş makinesine bağladığı iple kurtarıldı.
Adapazarı Karaköy Mahallesi'nde sahibinin otlaması için yeşillik alana çıkardığı inek, tarlada bulunan 2.5 metrelik kuyuya düştü. Sesler üzerine, kuyuyu kontrol ettiğinde ineğini gören sahibi, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ineği kendi çabalarıyla çıkaramayınca Adapazarı Belediyesi'nden iş makinesi talep etti. Ekipler, kepçenin ucuna ip bağlayarak kuyuya inip ineğe bağladı. İnek kepçeyle yukarı çıkarıldı.

DHA

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