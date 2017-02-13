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İstanbul Haberi: Marmaray seferleri normale döndü

Marmaray seferleri normale döndü
20:1013 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Marmaray seferleri normale döndü
Marmaray seferleri normale döndü

MARMARAY Seferlerinde bu akşam teknik bir arızdan olduğu açıklanan aksamalar yaşandı. Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda, "Teknik bir arızadan dolayı trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" şeklinde anons yapıldı. Teknik bir arızadan kaynaklandığı açıklanan aksamalar nedeniyle Marmaray İstasyonlarında kalabalıklar oluştu.

Marmaray'ın internet sitesinden yapılan kısa açıklamada marmaray seferlerinin normale döndüğü belirtildi. Açıklamada, "Marmaray seferlerimiz normal olarak çalışmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

 

DHA

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