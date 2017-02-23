Terör propagandası iddiasına 5 gözaltı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, HDP öncülüğünde düzenlenen eylemde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen HDP İzmir İl Eş Başkanı Mahfuz Güleryüz'in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki eylemde, terör örgütü PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen HDP İzmir İl Eş Başkanı Mahfuz Güleryüz'in de aralarında bulunduğu 3 kişi dün polis tarafından gözaltına alındı. Bugün de aynı soruşturma kapsamında HDP'li 2 yöneticinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, PYD/YPG'li teröristlerin larının bulunduğu dergi, terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı çok sayıda kitap ve yasak yayınlar ele geçirildiği bildirildi.

HDP İl yöneticileri ve partililerin katıldığı izinsiz gösteride açılan 'Katliam ve işkenceye hayır. Kuruköy yalnız değildir. HDP İzmir İl Örgütü' yazılı pankartın Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Kuruköy'de etkisiz hale getirilen PKK mensubu 'Behzat' kod adlı teröristin öldürülmesine tepki amacıyla açıldığı iddia edildi.

DHA