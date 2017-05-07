Tezkeresine 1 gün kala yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralı olarak 15 gündür tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olan Piyade Er Ümit Çelik, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun cenazesinde göz yaşı döken şehit annesi Aysel Çelik, 'Yavrumu kader aldı' diyerek feryat etti.

Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'nde bulunan babasının evinin önüne getirilen şehit Piyade Er Ümit Çelik için helallik alındı. Daha sonra Nur Camii'ne getirilen şehidin cenazesine annesi Aysel, babası Mevlit, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Ak Parti Milletvekilleri Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tuğgeneral Sıtkı Varlı, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il müdürleri, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Teskeresine 1 gün kala şehit olan Piyade Er Ümit Çelik'in annesi Aysel, babası Mevlit ve yakınları tabuta sarılarak göz yaşı döktüler. Şehit Çelik, Kırıkkale Nur Camisi'nde öğle namazı ve kılınan cenaze namazı sonrası Kırıkkale Şehitliği'nde toprağa verildi.

DHA