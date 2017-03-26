Uludağ Ekonomi zirvesi sona erdi

CAPITAL ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın bir konuşma yaptığı Zirve’nin ikinci gününde birbirinden değerli konuşmacılar yer aldı.



Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci günü ‘Girişimcilik: Türkiye Ne Yapmalı’ paneliyle başladı. Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, World SME Forum Danışmanı Janamitra Devan, Vinayahouse CEO’su Kate Unsworth, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Zorlu, Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz bir araya geldi. Türkiye’nin geleceğine yön verilecek yatırımların konuşulduğu oturumun moderatörlüğünü ise Denizbank CEO’su Hakan Ateş üstlendi.

Nord Holding Türkiye Temsilcisi Servet Topaloğlu moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Yeni Global Düzen: Ekonomi & Politika’ oturumunda. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Almanya Eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Brookings Enstitüsü İdari Bilimler Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Gelişim Merkezi Direktörü Darrell West, OECD Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Erdem Başçı yer aldı. Panelde Türkiye’nin dünya üzerinde ki ekonomik ve politik vizyonu masaya yatırıldı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ‘Feragat Zamanı’ oturumunda Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Adnan Bali, Anadolu Endüstri Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kozlu ve Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım katıldı. Panelde ekonominin zor zamanlarında şirketlerin kendi bilançolarından feragat ederek, ülke ekonomisi için neler yapabileceği tartışıldı.

‘Yatırım 2023: Altyapı & Sağlık’ oturumunda ise moderatörlüğü Kibar Holding CEO’su Tamer Saka üstlendi. IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, NG Grup Başkanı Nafi Güral, Sağlık Yatırımları Daire Başkanı Mehmet Özer ve YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde Türkiye’nin 2023 hedefleri konuşuldu.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül’ün moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Yeni Nesil İnovasyon’ oturumunda PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, P&G Türkiye CEO’su Tankut Turnaoğlu, Clayton Christensen Yıkıcı İnovasyon Enstitüsü’nden Efosa Ojomo, B-LAB Küresel Elçisi ve Social Innovation Exchange CEO’su Marcello Palazzi’nin katıldığı panelde yeni nesil inovasyon tartışıldı.



Zirve’nin ‘Eğitim: Kalkınmanın Motoru’ oturumunda ise moderatörlüğü SEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane üstlendi. Estonya Eğitim Eski Bakanı Jaak Aaviksoo, Finlandiya Eğitim Eski Bakanı Pär Stenbäck, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şule Kut ve Silver Spring Türkiye CEO’su ve TÜSİAD STEM Başkanı Burak Aydın eğitimin ülke kalkınmasındaki önemini anlattı.

Moderatörlüğünü Servotel CEO’su Ömer İsvan’ın üstlendiği ‘Gayrimenkul: Büyümenin Yeni Yönü” oturumda ise sektörün önemli isimleri konuşmacı olarak yer aldı. Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Aziz Torun, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz gayrimenkul sektörünün ekonomi üzerindeki etkisi konuşuldu.



Uludağ Ekonomi Zirvesi, T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın ekonomi üzerine yaptığı değerlendirmelerle son buldu.





DHA