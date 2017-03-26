Yedinci katta korkutan yangın

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, 10 katlı binanın 7'nci katında çıkan yangın korkuttu. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı yangın, diğer dairelere sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Dün saat 23.00 sıralarında Belediye Toplu Konutları A-4 Blok'taki Kenan Demirpehlivan'a ait yedinci kattaki dairede yangın çıktı. Çocuk odasındaki prizdeki elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. 10 katlı apartmanı yoğun duman sardı. Apartman sakinleri güçlükle binayı terkedip, canlarını kurtarırken, bir yandan da itfaiye ve polisi arayıp, durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek istedi. Ancak ilk gelen itfaiye aracının merdiveni dördüncü kata kadar uzanması apartman sakinlerinin tepkisine neden oldu. Daha uzun merdivene sahip başka bir itfaiye aracının gelmesiyle alevlere daha etkili bir şekilde müdahale edilebildi. Alevler, su sıkılarak üst katlara sıçramadan güçlükle söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

DHA