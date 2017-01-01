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Son dönemde Türkiye’de düzenlenen terör saldırıları

Geride bıraktığımız son 1 buçuk yıl içinde şiddetini arttıran terör olayları ülke geneline yayıldı. Hain saldırıların büyükşehirlere de sıçrayarak sivilleri hedef alması sonucunda son dönemde terörün bilançosu oldukça ağır oldu. 7 Haziran seçimlerinden bu yana meydana gelen saldırılarda 423 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.
00:301 Ocak 2017
Gündem
Son dönemde Türkiye’de düzenlenen terör saldırıları
Geride bıraktığımız son 1 buçuk yıl içinde şiddetini arttıran terör olayları ülke geneline yayıldı. Hain saldırıların büyükşehirlere de sıçrayarak sivilleri hedef alması sonucunda son dönemde terörün bilançosu oldukça ağır oldu. 7 Haziran seçimlerinden bu yana meydana gelen saldırılarda 423 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

2016 yılı terör saldırılarının ve bu saldırılarda yaşadığımız acının yılı oldu. Son olarak Kayseri’de izne çıkan askerlere yönelik düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuştu. 2016’yı bu hain saldırı ile kapatırken 2017’den umutlu bir başlangıç bekliyorduk ama yılın ilk saatlerinde umutlarımızı yıkan bir saldırı oldu. İstanbul’un eğlence merkezlerinden Ortaköy’ün en ünlü gece kulübü Reina’da yılbaşı kutlayan insanlara yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 39 kişi hayatını kaybetti.

Kayseri’deki hain saldırı ile birlikte, Haziran 2015’ten 2016’nın sonuna kadar 18 ayda ülkemizde meydana gelen hain terör saldırılarında verdiğimiz şehit sayısı 423 oldu. İşte kanlı dönemin ağır bilançosu…

5 HAZİRAN 2015 – Diyarbakır’da HDP’nin mitinginde iki ayrı patlama meydana geldi. 7 Haziran seçimlerine 48 saat kala meydana gelen ve IŞİD’in düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Diyarbakır saldırısı

Diyarbakır saldırısı

20 TEMMUZ 2015 – Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD terör örgütü tarafından düzenlenen canlı bombalı saldırıda biri saldırgan 33 kişi hayatını kaybetti.

Suruç saldırısı

Suruç saldırısı

10 EKİM 2015 – Ankara’da düzenlenmesi planlanan Barış Mitingi öncesi Gar’da IŞİD’in iki canlı bombası kendini patlattı. Saldırıda 101 kişi yaşamını yitirdi.

Ankara Gar saldırısı

Ankara Gar saldırısı

12 OCAK 2016 – Sultanahmet Meydanı'nda Alman turist kafilesi hedef alındı. IŞİD’in üstlendiği canlı bomba saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Sultanahmet saldırısı

Sultanahmet saldırısı

13 OCAK 2016 – Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde terör örgütü PKK, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını ve çevresindeki lojmanları hedef aldı. Saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır saldırısı

Diyarbakır saldırısı

17 ŞUBAT 2016 – Ankara’da askeri servise PKK’lı teröristin bombalı araçla düzenlediği saldırıda 28 kişi şehit oldu.

Ankara saldırısı

Ankara saldırısı

13 MART 2016 –  Ankara Kızılay’da yine PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda 35 kişi yaşamını yitirdi.

Kızılay saldırısı

Kızılay saldırısı

19 MART 2016 – İstanbul’un en merkezi yeri olan İstiklal Caddesi’nde IŞİD’li bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu 3’ü İsrailli, biri İranlı 4 turist öldü.

İstiklal saldırısı

İstiklal saldırısı

12 MAYIS 2016 – Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dürümlü mezrasında, bomba yüklü araç patlatılması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

diyuarbakır

Diyarbakır saldırısı

7 HAZİRAN 2016 – İstanbul Vezneciler’de düzenlenen saldırıda 6’sı polis 12 kişi şehit oldu.

Vezneciler saldırısı

Vezneciler saldırısı

8 HAZİRAN 2016 – Mardin Midyat’ta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Midyat saldırısı

Midyat saldırısı

28 HAZİRAN 2016 –  İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali girişinde yaşanan silahlı çatışma sonrası, IŞİD’li 3 farklı canlı bomba eylemcisinin kendini patlatması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti.

Havalimanı saldırısı

Havalimanı saldırısı

10 AĞUSTOS 2016 – Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında polis servis aracına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5’i aynı aileden olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

sur

Sur saldırısı

15 AĞUSTOS 2016 – Diyarbakır Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 5’i polis olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır saldırısı

Diyarbakır saldırısı

20 AĞUSTOS 2016 – Gaziantep’in merkez Şahinbey İlçesi’nde sokakta yapılan düğünde kalabalığın arasına karışan canlı bomba terörist, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 51 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep saldırısı

Gaziantep saldırısı

24 KASIM 2016 – Adana Valiliği yakınında bulunan otoparkta bombalı araç patlatıldı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana saldırısı

Adana saldırısı

10 ARALIK 2016 – Beşiktaş’ta Beleştepe olarak bilinen Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen iki bombalı saldırıda 44 vatandaşımız şehit oldu.

polis-kask

Beşiktaş saldırısı

17 ARALIK 2016 – Kayseri’de bomba yüklü araçla askerleri taşıyan halk otobüsüne yapılan saldırıda, 15 asker şehit oldu, 48 asker yaralandı.

Kayseri saldırısı

Kayseri saldırısı

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Son güncelleme: 08:0201.01.2017
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