SÖZCÜ’ye atılan iftirayı Meclis raporu çürüttü!

Darbe Komisyonu, Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te kaldığı otelin 12-13 Temmuz’da belirlendiğini açıkladı. Bu raporu AKP’li üyeler Reşat Petek, Selçuk Özdağ, Serkan Bayram, Emine Nur Günay Ravza Kavakçı, Belma Satır, Hüseyin Kocabıyık, Burhanettin Uysal ve Zekeriya Birkan hazırladı. Yani, 19 Mayıs'ta savcılık tarafından o habere başlatılan soruşturma çürümüş oldu.

SÖZCÜ Gazetesi ve imtiyaz sahibi Burak Akbay’a yapılan algı operasyonu kapsamında 2 meslektaşımızın tutuklanmasına gerekçe gösterilen iddiaların, TBMM Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı 15 Temmuz raporuyla çürütüldüğü ortaya çıktı. Savcılığın, darbecilerin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te olduğu” bilgisini muhabirimiz Gökmen Ulu'nun yazdığı haberden öğrendiği iddiası, kalkışmadan 10 ay sonra yayımlanan raporla tamamen çürütüldü. TBMM raporunda, cuntacıların 12-13 Temmuz tarihlerinde Erdoğan'ın kaldığı otelin çevresinde uçuş yaparak, bölgeyi fotoğraflayıp suikast hazırlığı yaptıkları belirtildi. 9 AKP'li vekilin imzasını taşıyan komisyon raporuna karşın 2 çalışanımızın tutuklanması tepki çekti.

UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÇIKARILDI

TBMM raporunda, darbecilerin Erdoğan'ın yerini nasıl tespit ettikleri ve suikast hazırlıkları yaptıkları detaylarıyla anlatıldı. Cuntacıların kalkışma öncesi 9 Temmuz tarihine kadar Ankara'daki bir villada FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ile birlikte toplantı yaptıkları, Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, 10 Temmuz tarihinde Yüzbaşı Ali Pehlivan'a Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) programını açtırarak, MİT Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Türk Telekom, TÜRKSAT gibi yerlerin uydu görüntülerini çıkarttırdığı belirtildi. Sönmezateş'in, Pehlivan'dan bu yerlerin koordinat, enlem ve boylamlarını tespit edip, renkli fotoğraflar üzerine işlemesini istediği kaydedilen raporda, talimatın 11 Temmuz'da yerine getirildiği ifade edildi.

YAKIT ALMA BAHANESİYLE KEŞİF

Raporda, 12 Temmuz günü, Diyarbakır 8. Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin de beraberindeki iki pilotla aylık uçuş planlamasında olmamasına rağmen 2 ayrı F-16 uçağıyla Dalaman Havalimanı'na uçtukları, buraya gelirken de Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel ve civarında uçup fotoğraflama yaptıkları belirtildi. 13 Temmuz'da yine Sönmezateş tarafından Ankara'dan İzmir'e F-16 ile uçuş yapıldığı ve bu sırada da yakıt alma bahanesiyle güzergaha Dalaman Havalimanı'nın eklendiği ifade edilen raporda, yine bu uçuş sırasında da Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel ve civarında Sönmezateş'in fotoğraflatma işlemi yaptırarak, Cumhurbaşkanı'na suikast suçunun hazırlıklarını yaptığı vurgulandı. Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli başında Sönmezateş'in bulunduğu suikast timi basmıştı.

‘KOORDİNATLARI İSTEDİ VERDİM'

Kalkışmanın ardından gözaltına alınan Hava Kuvvetlerinde görevli Yüzbaşı Ali Pehlivan itirafçı olmuştu. Pehlivan, 15 Temmuz Gecesi Okluk Koyu'nun bulunduğu koordinatları Sönmezateş'e ilettiğini ifadesinde şu sözlerle anlatmıştı: “Darbe gecesi saat 23.00 sularında bulunduğum yerdeki telefon çaldı. Telefonu açınca karşımdaki kişinin Gökhan Şahin Sönmezateş olduğunu öğrendim. Bana telefonda ‘ne yapıyorsunuz, televizyonları izliyor musunuz?' dedi. ‘İzliyoruz' dedim. ‘Marmaris Okluk Koyu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın binası var. Oranın koordinatını verin, biraz sonra tekrar arayacağım' dedi ve telefonu kapattı. Bilgisayara Okluk Koyu yazdım. Binanın üzerinde Cumhurbaşkanlığı Konutu yazıyordu. Binanın koordinatlarını not aldım. Bu notu V.B.'ye verdim. O da tekrar arayan Sönmezateş'e iletti. Cumhurbaşkanın Marmaris'te olduğunu, verdiğim koordinatın Cumhurbaşkanını ele geçirmek için kullanılacağını ve darbe faaliyetine karıştığımı ilerleyen saatlerde fark ettim.”

‘KALDIĞI YERİ BEN SÖYLEDİM'

Erdoğan'ın Havacı Yaveri Binbaşı Erkan Kıvrak da ifadesinde, Erdoğan'ın yerini kendisinin bildirdiğini itiraf etmişti. Kıvrak, Başyaver Albay Yazıcı'nın kendisi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli öğrenmeye çalıştığını belirterek, “14 Temmuz 2016'da uçakla Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla birlikte Antalya'ya gittim. Beni Ali Yazıcı görevlendirdi. Cumhurbaşkanı, 16 Temmuz 2016'da Antalya'da Expo ve Stadyum'daki programa katılacaktı. Yazıcı aradı. ‘Cumhurbaşkanı hangi otelde kalıyor, 2 tane Grand Yazıcı otel varmış, hangisinde kalıyor, öğrenir misin?' diye sordu. ‘Öğrenip döneyim' dedim. Cumhurbaşkanı'nın helikopter pilotu Emniyet Müdürü Çetin Orhan'ı cep telefonundan aradım. ‘Şehir merkezine yakın olan Grand Yazıcı otelinde kalacağız. İsmi Turban olması lazım' dedi. Başyaver Ali Yazıcı'yı arayarak, otelin yerini söyledim” demişti.

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