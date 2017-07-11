Sürpriz yumurtadan uyuşturucu çıktı

İstanbul Narkotik Polisi, 4 ilçede bonzaiye yönelik operasyon düzenledi. Baskında 600 kilo bonzai yapacak hammadde ele geçirildi. Operasyon düzenlenen bir adreste yumurta şeklindeki çikolatanın içinde bile uyuşturucu zulalanmış olması dikkat çekti.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2 gün içerisinde bonzaiye yönelik 4 operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Eyüp, Kartal’da düzenlenen baskınlarda, 43 kilo Hint keneviri, 5 kilo 300 gram eroin, 1 kilo 350 gram esrar, 7 kilo 834 gram Bonzai, 600 gram sentetik cannabinoid, 5 bin 390 adet ecstacy hap ele geçirildi. Baskınlarda biri yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen 600 gram ‘sentetik cannabinoid’den 600 kilo bonzai ele geçirildiği anlaşıldı. Baskınlarda ele geçirilen en dikkat çekici uyuşturucu ise Küçükçekmece’de ele geçirildi. Dünyaca ünlü çikolata firmasına ait “Süpriz yumurta” içerisindeki “bonzai” polisi bile şaşırttı. Çikolata ambalajların açtıktan sonra, oyuncakları çıkaran daha sonra uyuşturucu yerleştiren çetenin, bu yöntemi, polisi atlatmak için kullandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 8’inin de tutuklandı.