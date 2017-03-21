Tarkan, imar mağduru oldu

Mega Star Tarkan, bu araziye otel yapmak istedi, İBB reddetti. Araziye şimdi kavşak yapılacak.

Mega Star Tarkan, bu araziye otel yapmak istedi, İBB reddetti. Araziye şimdi kavşak yapılacak.

Ünlü sanatçı Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arsasının üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kavşak geçirdi. Tarkan itiraz etti ama sonuç değişmedi…

Tarkan'ın patronu olduğu H.İ.T.T. Müzik Prodüksiyon Şirketi'ne ait olan 5 bin 283 metrekarelik arazi için 2014'te istenilen imar planı değişikliği talebine İBB, 17 Mart günü son noktayı koydu.

Mevcut imar planına göre Tarkan'a ait arazinin 1720 metrekaresi çocuk bahçesi, 1150 metrekaresi yol, 2 bin 13 metrekaresi de konut yapılabilecek durumdaydı. İBB'den plan değişikliği talep eden Tarkan arazisine önce akaryakıt istasyonu sonra otel yapmak istedi. Her iki talebi de olumsuz yanıt aldı.

2016'da İBB, Tarkan'ın arazisi için başka bir proje geliştirdi. Tarkan'ın arazisine kavşak yapılması kararlaştırıldı. Plan değişikliği 13 Mayıs 2016'da onaylandı. Plana H.İ.T.T. Müzik adına itiraz edildi. İtiraz, 17 Mart tarihli İBB Meclis oturumunda oya sunuldu. Tarkan'ın itirazı reddedildi.