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Tuncay Özkan’dan öğretmenlere çağrı!

Halk Arenası konuklarından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan öğretmenler gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu. Özkan, “Öğretmenlere çağrıda bulunuyorum. Türkiye’nin bütün öğretmenleri, velileri herkes, sizi bu prangalara vuran bu sistemi kırın atın" dedi.

21:4624 Kasım 2017
Gündem
Halk Arenası konuklarından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan öğretmenler gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu. Özkan, “Öğretmenlere çağrıda bulunuyorum. Türkiye’nin bütün öğretmenleri, velileri herkes, sizi bu prangalara vuran bu sistemi kırın atın" dedi.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi, duayen gazeteci ve televizyon programcısı Uğur Dündar ile Halk Arenası bu hafta İzmir Karşıyaka’da!  Programda konuşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan öğretmenlere, öğrencilere, velilere bir çağrıda bulundu. Tuncay Özkan programda yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin bütün öğretmenleri, velileri herkes, sizi bu prangalara vuran bu sistemi kırın atın diyerek” bir çağrı yaptı

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Son güncelleme: 21:5724.11.2017
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