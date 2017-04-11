Sözcü yazarlarından ortak çağrı: Sandığa gidin

Usta gazeteci Uğur Dündar vatandaşları referandum için sandığa çağırdı.

Türkiye’nin en güvenilir kişi Usta Gazeteci Uğur Dündar vatandaşlara referandum çağrısında bulundu. Oy kullanmanın en temel vatandaşlık görevi olduğunun altını çizen Uğur Dündar, Halk Arenası’nda da AKAM Başkanı Kemal Özkiraz'ın kendisine yolladığı “Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür” mesajını paylaşmıştı.

16 Nisan’da yapılacak olan referandum oylaması için bir çağrı da usta gazeteci Emin Çölaşan’dan geldi. Emin Çölaşan: Önümüzdeki 16 Nisan günü Türkiye’de çok kritik bir anayasa oylaması yapılacak. Her birimizin vatandaş olarak sandığa gidip oyumuzu vermemiz gerekiyor” dedi.

Duayen isim Rahmi Turan ise referandum çağrısında şunları söyledi: Herkes inancı doğrultusunda ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyebilir. En önemli konu oyu kullanmaktır. Sandıktan kaçmak bana göre vatana ihanetle eşdeğerdi.

Tarihi referanduma sayılı günler kala Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ten önemli bir çağrı geldi. Saygı Öztürk, “Bahar gününde, Türkiye’nin çifte bahar yapması için tercihinizi çok iyi kullanmanız ve çok iyi karar vermeniz gerekiyor.” dedi.