Bayern Münih – Real Madrid maç özeti izle: Ronaldo 2 gol attı, tarihe geçti!

Bayern Münih - Real Madrid maçında Ronaldo, kendini tarihe geçiren golleri attı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Allianz Arena Stadı'nda oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçında ev sahibi takım 1-0 öne geçmesine rağmen Ronaldo'yu durduramadı ve 2-1 yenildi. Real Madrid bu skorla rövanş için avantaj sağlarken Ronaldo ise attığı goller ile tarihe adını yazdırdı. İşte Bayern Münih - Real Madrid maç özeti, maçın golleri ve önemli pozisyonları...

Bayern Münih – Real Madrid maçında gülen taraf İspanyol ekibi ve 2 gol atarak tarihe geçen Ronaldo oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Almanya’da oynanan Bayern Münih – Real Madrid maçında konuk ekip 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen golcüsü Ronaldo ile deplasmanda 2-1 galip gelmeyi başardı ve rövanş için büyük avantaj sağladı. Bayern Münih – Real Madrid maç özetini, maçın gollerini ve önemli pozisyonları haberimizdeki bağlantıdan izleyebilirsiniz. İşte Bayern Münih – Real Madrid maç özeti…

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BAYERN MÜNİH – REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Allianz Arena’da oynanan mücadelede ilk gol Alman ekibinden geldi. 25. dakikada Vidal takımını 1-0 öne geçirirken, 45. dakikada aynı oyuncu penaltı atışından yararlanamayınca ilk yarı Bayern Münih’in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

25. dakikada Thiago Alcantara'nın kullandığı köşe vuruşunda takımını öne geçiren Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal, 45. dakikada ise penaltı kullanmak için topun başına geçti. Carvajal'in eline çarptığı gerekçesi ile kazanılan penaltıyı yıldız oyuncu farklı şekilde auta gönderdi.

47. dakikada Carvajal'in sağdan ortasına penaltı noktasından vuran Ronaldo, skora dengeyi getirdi.

58. dakikada ilk sarı kartını gören İspanyol stoper Javi Martinez, 61. Dakikada Ronaldo'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı.

77. dakikada Real Madrid'in galibiyet golü geldi. Asensio'nun ceza sahası dışından yaptığı ortaya Ronaldo, penaltı noktasından düzgün bir vuruş yaptı ve galibiyet golünü attı: 1-2.

Ronaldo tarihe geçti!

İkinci yarıda Real oyuna ağırlığını koyarken, 47 ve 77. dakikalarda sahneye çıkan Ronaldo attığı iki golle geceye damga vurdu. Karşılaşma Real Madrid’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Portekizli oyuncu, attığı iki golle Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan tarihteki ilk isim olarak da ulaşılması zor bir rekora imza attı.

UEFA kulüp turnuvalarında en çok gol atan oyuncular:

1- Cristiano Ronaldo 100 gol / 143 maç

2- Lionel Messi 97 gol / 118 maç

3- Raul Gonzalez 76 gol / 158 maç

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan’da Madrid’de oynanacak.