Moonlight filminin konusu nedir? Moonlight En iyi film dalında Oscar ödülünü kazandı!

89. Oscar ödüllerinde Moonlight (Ay Işığı) en iyi film ödülünü kazandı ama ödülü alışı olaylı oldu. Ödül töreninde önce en iyi film Oscar’ını kazanan film La La Land olarak açıklandı. Zarfların karıştığı anlaşılınca düzeltildi ve En İyi film için Oscar ödülü kazananın Moonlight olduğu açıklandı. 89 yıllık Oscar tarihinde ilk defa böyle bir skandal yaşandı. Peki Moonlight filminin konusu nedir, filmde hangi oyuncular rol alıyor.

MOONLIGHT FİLMİNİN KONUSU

Amerikan siyahi bir çocuk olan John'un Miami'de ki uyuşturucu bataklığında ki hayatına ne zaman nasıl ne şekilde girdiğini ve aradan geçen uzun yıllardan sonra bu bataklıktan ne zaman nasıl ve ne şekilde çıktığını konu alan Moonlight filmi aşk ve sevginin insan üzerindeki tesirine değinen hikayedir.

i. Küçük

Utangaç ve içine kapanık olan ve ezik kişiliği ve boyutu sebebiyle ”Küçük” olarak adlandırılan çocuk Chiron bir yığın zorba tarafından terk edilmiş bir motele doğru kovalanır. Daha sonra uyuşturucu satıcısı Juan tarafından bulunup kız arkadaşı Teresa ile birlikte yaşadığı eve götürülür. Akşam yemeğini yedikten ve geceyi orada geçirmek için izin aldıktan sonra Chiron, onlarla konuşmaya başlar. Ertesi sabah, Juan Chiron’u onu duygusal olarak kötüye kullanan annesi Paula’ya geri gönderir ve Paula, bir önceki gün eve dönmediği için onu yere serer. Chiron ve Juan birlikte vakit geçirmeye devam ederler. Bir gece Juan, müşterisinden birisini Paula ile birlikte yakındaki bir arabada uyuşturucu kullanırken fark eder. Juan, uyuşturucu kullandığı için Paula’yı azarlarken Paula onu kendisine sattığı için Juan’ı tersler. Paula yinede mahcup olur. Ertesi sabah Chiron, Juan ve Teresa ile konuşurken, annesi için olan nefretini itiraf eder. Chiron, uyuşturucu satıcısı olması ve sonuç olarak annesine satması konusunda Juan ile yüzleşir ve orayı terk eder.

ii. Chiron

Şimdi genç bir adam olan Chiron sık sık zorbalık altında kalmış, rahatsız edilmiş ve yaşıtlarından Terrel tarafından açıkça tehdit edilmesine rağmen en iyi arkadaşı olan Kevin’e yakın durmaya devam eder. Paula o zamandan beri bağımlı olmaya başlamıştır ve ona Teresa tarafından verilen paraları kendisine vermesi için Chiron’u fiziksel olarak zorlar. Chiron zor geçen bir günün ardından Kevin’i evinin yakınındaki sahilde ziyaret eder. Ertesi sabah, Terrel, Kevin’i tehdit ayinine katılmaya zorlar; burada, Terrel’in seçeceği kişiden birini geri çekilene kadar yenmesi gerekir. Terrel, Kevin’e Chiron’u yumruklamasını emreder. Chiron, Kevin’in darbelerindeki isteksizliğinin artması nedeniyle geri çekilir. Terrel ve yakınındakiler Chiron’un üstünde tepinirler ve öğretmenden kaçmaya başlarlar. Bir sosyal hizmet uzmanı Chiron’u saldırganlarının kimliklerini ortaya çıkarmaya zorlar ancak Chiron, kendilerini bildirmenin herhangi bir şeyi çözmeyeceğini hissederek adlarını açıklamayı reddeder. Ertesi gün sınıfa yürür ve tahta bir sandalyeyi Terrel’in sırtına atar ve birkaç öğrenci ve öğretmen tarafından sürüklenene kadar onu dövmeye devam eder. Chiron tutuklanır ve bir polis arabasına bindirildiğinde ayakta olan Kevin’e dik dik bakar.

iii. Siyah

Artık sert bir yetişkin olan Chiron, ”Siyah” (Kevin tarafından daha önce gençken verilen takma ismi) Atlanta dışında yaşayan bir uyuşturucu satıcısı olmuştur. Şimdi Juan ile aynı hayatı sürmektedir. Büyük bir evde yaşamakta ve aynı arabayı sürmektedir. Uyku sorunu yaşıyor ve Paula’dan ziyaret etmesini istemesi konusunda sık sık davet alıyor. Bir gece Kevin’den onu ziyaret etmesini isteyen bir çağrı alır. Kevin hizmetçi ve lokantada aşçı olmuştur ve gençken yaptığı hareketlerden dolayı özür diler. Ertesi gün bağımlılığı ve Chiron’u kötüye kullanımı için pişmanlık duyan annesini görmek için Atlanta’da ki bir uyuşturucu tedavi tesisini ziyaret eder. Gergin bir değişim sonrasında Chiron, ağlamaklı bir şekilde annesini affeder. Chiron bir hevesle Kevin’i görmeye Miami’ye gider fakat onunla konuşmak için isteksiz olur. Kevin, Chiron’un yeni görünümünü ve kendisini görmek için yaptığı basit güdü karşısında hayrete düşer. Kevin, Chiron’un geceyi apartman dairesinde geçirmesine izin verir; burada Kevin, hayatının umduğu şekliyle sonuçlanmadığını, ancak halen işinden ve hayattan memnuniyet duyduğunu söyler ve Chiron, Kevin’e kendisini son gördüğünden beri başka bir ilişkisi olmadığını söyler. Kısa süre sonra fiziksel olarak uzlaşma sağlarlar. Film daha sonra küçük Chiron’u sahilde ayakta mavi ay ışığında yıkanırken gösterir.

MOONLIGHT FİLMİNİN OYUNCULARI

