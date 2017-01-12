Ünlü sitede seks skandalı!

Oyun yayınlarının en önemli adreslerinden olan ve büyük bir kitlesi olan Twitch'de, fazlaca abonesi olan bir kullanıcı mikrofonu açık unutunca büyük bir skandala imza attı...

Oyun yayınlarının en önemli adreslerinden olan ve büyük bir kitlesi olan Twitch'de, fazlaca abonesi olan bir kullanıcı mikrofonu açık unutunca büyük bir skandala imza attı...

Oyunseverlerin ve oyun şovlarını takip edenlerin ilgiyle takip ettikleri sitelerden biri olan Twitch’te geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay sosyal medyada fazlaca yankı uyandırdı.

MİKROFONU AÇIK UNUTUNCA OLANLAR OLDU

Birçok kullanıcı Twitch üzerinde dikkat çekmek için farklı şeyler deniyor, soyunmak, aşırı hareketler yapmak bunlara dahil. Twitch’in kurallarına göre fazla aşırıya giden kullanıcılar engelleniyor, ancak geçtiğimiz gün yaşanan durum tüm aşırı hallerin üstüne çıktı. Xpegasas adlı bi Twitch yayıncısı, yayını bitirdikten sonra mikrofonu açık unuttu. Yayın ardından mikrofonu açık unutarak kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren Xpegasas’ın ve kız arkadaşının ilişki sırasında çıkarttığı tüm sesler izleyicilere ulaştı.

SES KAYITLARI ANINDA İNTERNETE DÜŞTÜ

Twitch’te yaşanan bu ilginç olayın ses kayıtları anında internete düştü. Birçok site tarafından fazla erotik bulunan bu kayıtlar yayınlanmadı.

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