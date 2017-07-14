WhatsApp güncellendi: İşte yepyeni WhatsApp özellikleri

WhatsApp'a gelen güncellemeyle birçok kişinin işine yarayacak yeni özellikler eklendi. Dosya paylaşma noktasında devrim niteliğinde değişimler içeren güncellemeyle WhatsApp daha kullanışlı hale geliyor. Beta sürümüne gelen güncelleme önümüzdeki günlerde diğer kullanıcılara da sunulacak...

Akıllı telefonların olmazsa olmaz uygulamalarından olan WhatsApp’a yeni bir güncelleme yapıldı. WhatsApp’a gelen güncellemeyle hem görsel alanada hem de işlevsel alanda bazı değişikler meydana geldi. Beta güncellemesinde yer alan değişiklikler şu şekilde…

HER TÜRLÜ DOSYA GÖNDERİLEBİLECEK

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’a eklenen dosya gönderme özelliği .pdf, .docx, .xlsx ve benzeri dosya uzantılı dokümanları paylaşmakla sınırlıydı fakat WhatsApp’ın beta sürümüne gelen güncellemeyle bu sınır kaldırıldı artık her türlü dosya alışverişi yapılabiliyor. Android kullanıcıları için dosya gönderme sınırı 100 MB olarak belirlenirken iOS kullanıcıları için sınır 120 MB.

FOTOĞRAF GÖNDERMEDE GÖRSEL DEĞİŞİKLİKLER

Sohbet esnasında birden fazla resim gönderdiğinde veya aldığında, tek tek gösterilmek yerine resimler sohbet içinde gruplandırılıyor. Yani yalnızca bir kaç tanesi görünüyor ve son resimde kaç tane daha resim alındığını gösteren bir rakam yer alıyor.

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