Teknoloji nereye gider?

Artık, teknolojiden en hazzetmeyen, anlamadığını iddia edenimizin bile hayatına teknoloji sızmış durumda. İnternet çağı son birkaç yılda hayatlarımıza girmişken özellikle 2017 artık bunu iyice içselleştirdiğimiz, akıllı telefon uygulamalarının giderek olgunlaştığı, akıllı telefonların müthiş işlem gücü nedeniyle olanakların giderek sonsuz hale geldiği bir dünyada yaşar olduk.

Tamam hala otomobiller uçmuyor ve biz yemeklerimizi birer hap şeklinde tüketmiyoruz. Ama artık hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri küçük akıllı telefonlardan yapabiliyoruz.

BİLİM KURGU KONSEPTİ

Gelecek yıl ise artık işlerin dramatik olarak değişeceği ve bu yıl henüz sadece çokça konuştuğumuz bir kavramın hayatımıza gireceği bir yıl olacak. O da yapay zeka! Biliyorum kavram henüz hepimize çok uzak bir bilim kurgu konsepti gibi geliyor. Ve hayatlarımıza nasıl gireceğini merak ediyorsunuz. İnsan daha çok mesela bir otomobil fabrikasının robotlarının yapay zeka sahibi olacağını düşünüyor. Ama işin rengi hiç de öyle değil. Akıllı telefonlarımızdaki yazılımlardan, fotoğraf makinemize hatta otomobillerimize kadar yapay zeka örneklerini görmeye ve deneyimlemeye başlayacağımız bir yıl olacak gibi görünüyor 2018. Bu da korkularımızla daha erken yüzleşeceğimiz anlamına geliyor ki bizi geçen yıl bu konuda en çok korkutan Elon Musk olmuştu.

Yapay zeka ile insanlığın sınavı umarım düşündüğümüz kadar korkutucu geçmez. Gelecek yıl nesnelerin interneti konusunda da daha hızlı gelişmeler yaşayacağız. Evimizde akıllı telefonumuzdan yönetebileceğimiz, kendi kendine deterjan siparişi veren, siz geldiğinizde çamaşırı yıkamış kurutmuş olan çamaşır makineleri, süt siparişi verip size içindeki malzemelerle neyi pişirebileceğinizi söyleyen ukala buzdolapları daha da görünür olacak pazarda. Ama tabi teknoloji, onu kullanan mutlu insanlar olmadan anlamsız. Hepinize mutlu bir sene dilerim.