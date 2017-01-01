Kahramanları olmayan bir ulusun geleceği de olamaz!..

Önceki gün, saat 18.00 civarı, El Bab…

IŞİD denilen caniler güruhu, zırhlı araçlar, patlayıcılarla mobil bomba haline getirilmiş kamyonetler, ağır silahlarla donatılmış kamyonlar, TOW adı verilen antitank roketleri ve onlarca canlı bombayla, şimdiye kadar planladığı en büyük katliamı gerçekleştirmek üzere, TSK'nın Özel Görev Kuvveti mevzilerine saldırıyor.

Caniler gök gürültüsünü andıran seslerle ateş kusmaya başlayınca, iki M60 tankımız mevzilerinden çıkıp karşılık veriyor.

Çok geçmeden tanklardan birine TOW isabet ediyor. Ama içindeki kahramanlar, yara almalarına rağmen atışı sürdürüyor ve karşılarına çıkan tüm araçları teker teker imha ediyorlar. Patlama ve infilaklar arasında tank ikinci kez TOW'la vuruluyor. Tabur komutanı derhal tahliye edilmesi emrini veriyor. Ama tank komutanı teğmen “Eğer biz çıkarsak, arkada kimse kalmaz” diyerek atışa devam ediyor. Fakat roket yağmuru dinmek bilmiyor ve M-60 üçüncü kez isabet alıyor. Artık atış imkanı kalmayınca, tüm personel yaralı olarak dışarıya çıkmak zorunda kalıyor…

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Bu arada ikinci tank önüne ne çıkarsa, tam isabetle havaya uçuruyor. Derken o da vuruluyor. Ama tank komutanı astsubay da genç teğmen gibi “Çıkmıyoruz, şehit olana kadar göreve devam ediyoruz” diyerek IŞİD zırhlı araçlarını teker teker topa tutuyor. Ama aksilik bu ya, onlar da ikinci TOW'dan kaçamıyor! Çünkü karşı taraftan adeta TOW yağıyor! Böylece iki tank, toplam 5 kez TOW'lara hedef oluyor. İçlerindeki kahramanlar hiç şehit vermiyor ama, tüm tank personeli yaralanıyor…

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Tabur komutanı yarbay haber kaynağım olan arkadaşına püskürttükleri saldırıyı ve askerlerimizin sergilediği kahramanlığı anlatırken “Manzarayı görmeliydiniz” diyor. “Onlarca bombalı araç, zırhlılar ve canlı bombalar, tanklarımızdaki yiğitlerimizin cesareti ve başarısıyla imha edildi. Yüzden fazla terörist etkisiz hale getirildi. Böylece şehitlerimizin kanları yerde kalmadı!..”

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Haber kaynağım askerlerimizin morallerinin çok iyi olduğunu, gencecik bir teğmen ve astsubayın bir benzerine ancak filmlerde rastlanabilecek kahramanlıkları sayesinde yeni bir destan

yazdıklarını söylüyor…

Bir anlamda görevlerinin çok zor ve her an şehit verebilecekleri korkunç tehlikelerle dopdolu olduğunu ifade ediyor.

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Sevgili okurlarım,

Kahramanları olmayan bir ulusun geleceği de olamaz!..

Ne mutlu bize ki, gurur duyacağımız kahraman evlatlarımız ve onlar sayesinde geleceğe yönelik umutlarımız var…

Yeni yılın umut dolu olsun Türkiye!..