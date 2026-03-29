Terazi burcunda dolunay, 2 Nisan Perşembe, Türkiye saatiyle 05.11’de meydana geliyor. Bu dolunay, 12 derece Terazi burcunda gerçekleşiyor. Güneş’le birlikte Koç burcunda Satürn ve Neptün yer alıyor. Dolayısıyla bir tarafı gayet ateşli, aktif; ama bir tarafında da Terazi burcunda bulunan Ay ile birlikte dengelemeye yönelik, yani biraz daha sakinleştirici olmaya yönelik bir enerji akışı var.

MUHALEFETİ İLGİLENDİREN KONULAR

Terazi burcunda dolunaylar hak ve adaletle ilgili konuları gündeme getirir ve bazı sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur. Türkiye astroloji haritasının muhalefeti temsil eden 4. evine iz düşeceği için, hukuki açıdan, muhalefet parti ve yöneticileriyle ilgili konularda gelişmeleri beraberinde getirebilir. Jüpiter ile de dik açıda gerçekleşecek bu dolunay, hukuk ve hukuku temsil edenler, avukat ve yargıçlar açısından da stresli bir zaman dilimine işaret ediyor. Yargıya intikal eden konularda bazı uzlaşmazlıklar olabilir. Önemli bazı bilgiler ve belgeler ortaya çıkartılabilir. Adalet istemleri artabilir ve bu yönde protestolar görülebilir. Dolunay CHP, Özer ve İmamoğlu’nun haritalarını da etkiliyor.

EKONOMİDE ZORLANMA

Bu dolunay, Ankara merkezli haritada para hanelerini gösterdiği için halkın maddi koşullarıyla ilgili sınırlanmayı ve zorlanmayı anlatıyor. Balık burcunun yükseldiği haritada, yükselen derecesine yakın Merkür, Kuzey Düğüm ve Mars; halkın belki zor durumunu ya da birtakım şeyleri ifade etmek isteyeceğini, biraz serzenişte bulunacağını anlatıyor olabilir.

BORSA, SPEKÜLASYON

Olumlu yönden bakarsak, Jüpiter’in Sirius ve Canopus yıldızlarıyla kavuşup haritanın 5. evine iz düşmesi; çocukların eğitimi, kültürel konular, borsayla ilgili konular, turizmle ilgili konularda bazı olumlu gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Ancak bu dolunay Jüpiter’le dik açıda olduğu için borsada veya benzeri yatırım araçlarında spekülatif iniş çıkışlar ve çalkantılar devrede olacaktır. Yani manipülasyonun ön planda olacağı bir zaman dilimi, ama bazı zamanlarda borsada enteresan yükselişler de görülebilir.

TÜRKİYE

Dolunay Türkiye astroloji haritasının Mars derecesine yakın iz düşüyor. Dolayısıyla iç güvenlikle, sınırlarımızla ilgili konular ön plana çıkıyor. Kışkırtıcı saldırılar gündemimizde yer alabilir. Nisan ayının daha da gergin olacağından bahsetmiştik. Bu bağlamda Nisan’ın 10’lu tarihlerine tekrar dikkat ekmek gerekiyor. Transit Mars ise Türkiye astroloji haritasının 10.evinden geçiyor. Dolayısıyla Mars doğasındaki konular, yani savaş Hükümetin gündeminde ve bizlerin gündemimizde önemli yer tutmaya artarak devam edecek. Haritamızdaki Jüpiter derecesine olumlu açı yapan Mars, askeri gücümüzün ve savunmaya yönelik konuların olumlu ve destekleyici etkiler almakta olacağını gösteriyor. Merkür’ün haritamızın Tepe Noktasına yakın yerleşimi, Hükümet ve yöneticiler bazında önemli açıklamaların yapılacağını düşündürüyor.

DÜNYANIN NERESİNDE?

Dünya atlası üzerine bu haritayı iz düşürdüğümüzde, yine Japonya’nın özellikle dikkat çekeceğini görüyoruz. Japonya’nın ve Çin’in de bulunduğu alanda Marsiyen, agresif, askeri hareketler dikkat çekiyor. Çin-Tayvan olayı da buralardan itibaren tekrar bir gündeme gelebilir, tetiklenebilir.

JAPONYA VE ÇİN

Uranüs hattı Endonezya’nın da bulunduğu bölgeden geçtiği için burada etkili depremler ihtimalini de gündeme getirebilir. Her koşulda politik açıdan dengelerin sağlanmaya çalışıldığı bir zaman dilimi ve özellikle Japonya-Çin ilişkilerinde önemli gelişmelere işaret edebilir. İçinde bulunduğumuz bölgede Plüton’un yükselene yakın geçmesi (özellikle Avrupa civarında), bu bölgede yer alan ülkelerin kendi düzenlerini, sistemlerini yeniden yapılandırmalarını işaret ediyor olabilir.

GRÖNLAND

Grönland üzerinden geçen hatlar var, yine Grönland meselesi devrede girecek gibi gözüküyor. Kanada üzerinden geçen hatlar destekleyici, büyümeye yönelik. Amerika Birleşik Devletleri’nin biraz daha sahil kısmına yönelik yerleşimlerde, özellikle Kanada’da Vancouver civarındaki bölgelerde olumlu yönde gelişmeleri beraberinde getirebilir.

ORTADOĞU

Mars’ın iz düşümü, özellikle yükselenle hizalanması, Türkiye’nin biraz daha Güneydoğu bölgesini gösteriyor. Burada bir hareketlenme, Irak üzerinden, Suudi Arabistan’a iniyor. Askeri anlamda hareketlenmeler bu bölgeyi gösterebilir. Kızıldeniz üzerinden de geçen bazı hatlar bu bölgeyle ilgili önemli görüşmeleri, toplantıları beraberinde getirebilir. Mars savaşı, silahları, agresyonu, saldırıları ifade eder. Mars hattı bulunduğumuz bölgeden geçiyor ve ister istemez daha saldırgan bir atmosfere işaret ediyor.

BÜYÜK SONUÇLARI OLABİLİR!

Dolunayın Satürn ve Neptün ile çakışan ve ufuk düzlemine iz düşen hatları İran üzerine iz düşüyor. Dolunay esnasındaki pek çok gezegen yerleşimi İran civarında oluşunca, ister istemez, son günlerde sıklıkla konuşulan İran’a yönelik kara harekatını akla getiriyor. Ama tabii bunun çok riskli olduğunu ve ekonomik boyutunu bilen ABD’nin böyle bir karar alıp almayacağını kesin bilemeyiz. Jüpiter ile dik açı yapan dolunayın astrolojik mesajı ise bir ders niteliğinde: Boyunuzu aşan riskleri almayın! Finansla ilişkilendirilen ve kendini fazla büyük görmeyi (kibir) ifade eden Jüpiter, küçük hareketlerin bile büyük sonuçlar doğurabileceğinin temsilcisi olan Sirius yıldızıyla birleşiyor. Bu kavuşum şu anlama geliyor: Girişilecek işlerin büyük ve yıkıcı sonuçları olabilir.

NETANYAHU, PEZEŞKİYAN, TRUMP, PUTİN

12 derece Terazi burcunda gerçekleşecek bu dolunay Netanyahu, Putin gibi Terazi burcunda gezegenleri çok olan liderleri ve Pezeşkiyan’ın astroloji haritasındaki Güneş derecesini tetikliyor. Dolayısıyla bu liderler üzerinde baskı yaratan, sınırlayan ve bazı fırsatları da beraberinde getiren, önemli girişim ve kararlarına yönelik gelişmelerin çok yakında olduğunu gösteriyor. ABD astroloji haritasının 10.evinde yerleşen Satürn derecesine yakın iz düşen ve Güneş derecesine dik açı yapan Terazi dolunayı, Trump’ın savaş konusuna bir sınır koyması veya sonlandırması yönündeki baskıyı arttıracak gibi gözüküyor. İran savaşından avantaj sağlayan ve dolunay etkisini doğum haritasının 12.evinden alan Vladimir Putin ise sessizce fırsat kollayan ve perde arkasında planlarını hazırlayan lider olarak karşımızda duruyor.

TURİZM

Terazi dolunayının odak noktasında yer alan Jüpiter dış seyahatlerin, turizmin genel göstergesidir. Dubai başta olmak üzere, bölgede bulunan ülkeler için turizm zaten sekteye uğramış durumda. Savaş devam ederse, daha da sekteye uğrayacak gibi gözüküyor.

DİNİ KONULAR VE MEKANLAR

Her koşulda, Sirius ve Canopus’la Jüpiter’in kavuşması yeni yollar, yöntemler, yeni birtakım gelişmeler, yani insanlığın tekâmül sürecinde gelişme yönünde güzel enerjileri de beraberinde getirebilir. Tabii dini ve ilahi konular, dini mekanlarla, dini kişiliklerle ilgili temalar da yine gündemimizde olacak. Bahsettiğimiz bu alanlarda veya kişiliklere yönelik saldırılar da güçlü olasılık dahilinde gözüküyor.

DİKKAT ÇEKEN TARİHLER

Bu ay içerisinde dikkat çekecek tarihler şunlar: Entelektüel paylaşımlar için özellikle 2-3 Nisan tarihleri gayet olumlu gözüküyor. 3 Nisan civarı: Olumlu yönde, önemli konuşmalar, görüşmeler, uzlaşmalar açısından destekleyici. 4 Nisan: Özel ilişkilerde stresli, dikkat etmek gerekiyor. 6 Nisan: Otorite figürleriyle ilişkilerde bazı güç ve ego çekişmelerine açık olarak görünüyor. 9 Nisan: En önemli tarih olarak dikkat çekiyor. Mars’ın Koç burcuna geçişiyle beraber hareketlilik devreye giriyor ve film başlıyor. Yani askeri konuların çok daha aktifleşeceği, agresyonun artacağı zamanlar. Türkiye açısından da dikkat çeken stresli zamanlar buralardan itibaren devreye giriyor. Özellikle Nisan’ın 20’li tarihlerine yakın bu etkiler artacak.

9 NİSAN NEDEN ÖNEMLİ

Birkaç gün önce, ABD-İran arasında devam eden savaşın 9 Nisan’da sona erdirileceği haberleri dolaşıyordu. 9 Nisan astrolojik açıdan önemli bir tarih. İsrail saldırısıyla 28 Şubat 2026, saat 08.14 başlayan savaş için çizdirilmiş astroloji haritasını transit Merkür’ün tetiklemesi 9 Nisan 2026 tarihini, gösteriyor. Merkür direkte döndükten sonra savaş anında Retro iken bulunduğu dereceden geçerken Venüs’ü de tetikleyecek. Dolayısıyla barışçı veya uzlaşma yaratmaya yönelik olumlu bir enerjisi de aktif edecek. Belki bu tarihte önemli konuşmalar, açıklamalar olacak. Dolayısıyla, barış olasılığıyla zikredilen bu tarihte nasıl gelişmeler olacağını hep birlikte göreceğiz. O günlerde Jüpiter de retro derecesini henüz tetiklemiş olacak. Yardımlaşma ve uzlaşma şansını arttırabilir. Mars anaretik, Uranüs de anaretik derecede olacaklar. Yani, kendi temsil ettikleri doğadaki bir şeylerin sonlanmasına işaret edecekler. Mars bu dereceden hızlı bir şekilde geçeceği için, Mars doğasında bir şeylerin sonlanmasına işaret edebilir. Tabii bu, halihazırda devam eden bir savaşla ilgili olabilir zira Mars’tan bahsediyoruz. Güneş maksimum yüceldiği 19 derece Koç burcunda olacak. Dolayısıyla, bazı otorite figürlerinin yüceltileceğini veya övgü alacağını gösteriyor olabilir. Bakalım neler olacak...

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Güneş’in koronasındaki delikten akan güneş rüzgarlarının 28 ve 29 Mart’ta Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Orta ölçekte jeomanyetik fırtınaya sebep olabilir. Güneşmerkezli haritalar da bu tarihleri işaret ediyordu. Merkür-Uranüs karşıtlığı tam da bu hafta sonunda etkinleşiyor, 29 Mart’ta kesinleşiyor. Dolayısıyla hafta sonunda savaşla ilgili konularda hareketlenmeler, sert ve sarsıcı gelişmeler, beklenebilir. Sismik aktivite ve volkan aktivitesi de artabilir. Yine, güneşmerkezli olarak Venüs-Uranüs kavuşumunun kesinleşeceği 31 Mart-1 Nisan tarihleri de dikkat çekiyor. Bekleyeceğiz ve nasıl çalışacağını göreceğiz. Venüs barış ve huzurun, aynı zamanda modern astrolojide paranın göstergesidir. Dolayısıyla önümüzdeki hafta para piyasalarında çalkantı yaşanması olasıdır.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

30 Mart Pazartesi günü dedikodudan, gıybetten, başkalarını gereksizce eleştirmekten uzak durmalı. Tartışmalara, uzlaşmazlıklara açık olabiliriz. Karşılıklı fikir alışverişlerinde dikkatli olmamızda fayda var. Akşam saatlerine kadarki süreç ilişkiler ve para işleri açısından stresli gözüküyor.

31 Mart Salı sabah saatlerinde devrede, verimli bir zaman diliminde olacağız. Günün ikinci yarısında sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz, farkında olalım. Tartışmacı, stresli bir atmosfer var. Akşam saatleri sürpriz güzel gelişmelere açık, yenilikler yapmak için de uygun bir zaman diliminde olacağız.

1 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde yanılgılara açık olabiliriz, farkında olalım. Öğle saatleri ve sonrasında kendimizi daha güçlü ifade şansı bulabiliriz. Akşam saatlerinde engellenmelere, gecikmelere açığız ve dolunayın zorlu enerjisi bugünden itibaren devreye giriyor. Meditasyon tarzı rahatlamaya yönelik aktiviteler yapabiliriz.

2 Nisan Perşembe sabaha karşı 05.11’de Terazi burcunda bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay özellikle ilişkiler konusundaki dengesizliklere ve finans konusundaki bazı türbülanslara işaret ediyor. Birtakım şeylerin belirsiz kalacağı ve önemli büyük kararlar almak açısından riskli bir zaman dilimindeyiz.

3 Nisan Cuma günü duygusal açıdan türbülanslara açık olacağız. Sezgilerimiz bize doğru yolu gösterebilir ama finansal konularda türbülanslara açık olacağız, farkında olalım. Eğitim, yayıncılık, uluslararası işler, seyahatler, hukuksal konularda girişimler yapmak açısından ise uygun bir gündeyiz.

4 Nisan Cumartesi gününe ilişkiler açısından gergin başlayabiliriz. Günün ikinci yarısında olumlu etkileri devreye girecek ve biraz toparlamaya başlayacağız. Fikir alışverişleri, uzlaşma gerektiren işler, seyahatler, önemli konuşmalar, toplantılar için uygun bir zaman diliminde olacağız.

5 Nisan Pazar mantık gerektiren, enerjimizin yüksek olacağı bir gündeyiz. Günün bilhassa ikinci yarısında güç, efor, enerji, cesaret gerektiren işlere yönelebiliriz.