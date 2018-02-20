Son dakika haberi! Reuters iddiası: Suriye Afrin’e giriş yaptı

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberinde, Suriye hükümetine destek veren güçlerin Afrin bölgesine girmeye başladığı iddia edildi. Ankara terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG'ye Şam yönetiminin destek olacağı iddialarına çok sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile Afrin'i görüşmüştü.

Afrin’den günlerdir beklenen son dakika haberi geldi. Reuters haber ajansının Hizbullah’ın medya haber birimine dayandırdığı haberde Şam yönetimini destekleyen grubun Halep’ten Afrin’e girdiği iddia edildi. Haberde Şam yönetimini destekleyen grupların Afrin’e Nubul’un kuzeyindeki el Ziyara üzerinden geçiş yaptığı öne sürüldü.

TSK’nın terör örgütleri PKK, PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken geçtiğimiz hafta Şam yönetimine destek veren güçlerin Afrin’e gireceği iddia edilmişti.

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Taraflar geçtiğimiz hafta gündeme gelen iddiayı yalanlarken, Ankara terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG’ye Şam yönetiminin destek olacağı iddialarına çok sert tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, “Bunun sonuçları olur” demişti, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, “Eğer rejim YPG’yi temizlemek için girerse problem yok, YPG’yi korumak için giriyorsa, Türk askerini kimse durduramaz” açıklamasını yapmıştı.

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Reuters’ın İran destekli Hizbullah’ın yayın organlarına dayandırdığı haberin ardından terör örgütü YPG’nin sözcüsü Sputnik’e konuştu. Sputnik’e konuşan terörist Suriye hükümet güçlerine bağlı askerlerin Afrin’e girdiği iddia etti.

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