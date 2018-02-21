Boş durmayalım geleceğe vergi koyalım!

İktidar kendini aştı, gelecek için şimdiden vergi koymaya başladı! Neye? Elektrikli otomobillere! Bakanlık açıklama yaptı: “Kanunda vergi oranını yüksek koyduk, lakin Bakanlar Kurulu kararıyla indirim uygulayacağız.”

Peki, vergi oranını kanuna neden yüksek yazıyorsun? Boş durmayalım vergi koyalım, şimdilik erteleyelim acımasız olmayalım mı? “Sizi tam öpecektik, kendimizi tuttuk” mu?

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Hazır kanunu yazmışsın, bulmuşun böyle milleti hemen geçireceksin vergiyi. Niçin erteliyorlar ki? Çekirge gibi… Bir ertelersin, iki ertelersin, üçüncüsünde fena…

Erteleme nedeni, ülkede elektrikli araç neredeyse yok gibi. Oysa İktidar için vergi koymak hobi. Şimdilik Türkiye'de 452 adet elektrikli oto var. Dişinin kovuğuna yetmez oradan alacağı paralar!

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Lakin potansiyeli yüksek… Çin'de geçen yıl 777.000 elektrikli araç piyasaya sürüldü. ABD'de ise 194.000 adet satışa çıktı. Elbet Türkiye'de de satışlar artacak. Hatta yapılacak “yerli oto” elektrikli olacak.

Ertelenmezse, bugünün fiyatlarıyla motor gücü küçük olan 100 bin liralık elektrikli otomobil 162 bin lira, büyük olan 100 binlik otomobil 217 bin liraya çıkıyor. Bir kendine alan, bir de devlete alıyor kampanyası devam ediyor!

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Bırak, millet önce zokayı yutsun, zam elimizde hazır bulunsun. Aklımızda duracağına kanunda dursun, ileride elektrikli araç alan da cezasını bulsun!

Adamlar uzaya araba gönderdi, biz araba vergilerini uzaya çıkarttık! Zam hazırlığını bu rahatlıkla söyleyecek herhangi bir Avrupa ülkesi vekili yoktur. Japon'u çıkartsan, ekranda harakiri yapar, kılıcı böğrüne saplar! Burası Türkiye. Adam ileride yapacağı zamla gurur duyuyor, şimdiden açıklıyor!

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Elektrikli otoya zam erteleniyor lakin trafik sigortası yaptıracaksın, kasko yaptıracaksın, her yıl iki kere motorlu taşıtlar vergisi ödeyeceksin, muayene ücreti vereceksin. Altyapı yok ki, aleti nerede şarj edeceksin? Arada bir çekici parası ödeyeceksin!

Yol yaptım parası, yap-işlet köprüsü parası, 25 yıl sonra devredilecek tünelin parası, park parası… Kış geldi kış lastiği, bakımı, yağı derken… Bir de radara yakalandın, trafik polisi tuzağına takıldın, yanlış park ettin aracı çektirdin… Bunlar da para… Ödersin aracın elektrikli olsa da…

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Tüm dünya elektrikli otomobillerden bırakın vergi almayı teşvik etmek için nakit para desteği veriyor, faizsiz kredi açıyor. Bizimkiler vergisini şimdiden ayarlıyor!

Buradan gelecek vergi ülke güvenliğine gidecek dersin, geçersin! Gerekirse terörist ilan edersin. Elini korkak alıştırma, yap zammı şimdiden, olsun bitsin hemen!