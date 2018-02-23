İnsanlısını ürettik insansızı kaldı!

Milleti de inandırdılar milli ve yerli tank Altay'ı ürettiğimize… Sokakta sorsan, yüzlercesi Güneydoğuda, Suriye'de görevde… Koşuyorlar cepheden cepheye… Öyle bir imaj uyandırdılar.

Erdoğan; “İnsansız tankları da üretebilir hale gelmemiz lazım” diyor. Sanki insanlısını ürettik, insansızı kaldı! Zaten “Google”ı da Sultan Abdülhamid Han icat etmedi mi? Ülkenin profesörü öyle dedi!

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İnsanın aklına Başbakan'ın; “Tankların makineleri Almanya'dan geliyor, önemli aksamlar Almanya'dan geliyor, basit parçalar Türkiye'de yapılıyor” demeci geliyor.

Ortamlarda insansız tank üretiyoruz dersin, kim nereden bilsin? Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2014 yılında; “Bugün Altay tankını dünyaya ihraç ediyoruz” bile dedi. Elimizdeki sadece üç adet prototipti… Hiç üretilmedi! Sahi neyi ihraç ediyoruz o zaman? Hayali… Bildiğin hayali ihracat!

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İlk ihale 2008 yılında Altay Tank Üretimi Projesi adı altında Erdoğan'ın katıldığı törende Koç ile imzalandı. Üzerinden 10 yıl geçti. Tank daha yapılmadan eskidi!

Gerçi Fırtına Obüsleri gibi Altay tankı da Güney Kore patentliydi. Kore'nin Black Panther tankıyla ruh ikiziydi… Yerli ve milli denildi. Lakin ihale iptal edildi!

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İhale iptal edilince, AKP yönetimine giren Ethem Sancak ve Katarlıların ortaklığındaki BMC, Altay tankı ihalesinde projeye talip olduklarını bildirdi. Zira “tüm Arap ülkeleri sırada” diye manşet atılan tanka motor bulamadık. Motoru olsaydı iyiydi…

Pancar motoru yapmak için kurulan yandaş şirkete motor ihalesi verildi. Borsada hisseleri yükseldikçe yükseldi. Adamlar bir buçuk yıl sonra “biz bu motoru yapamayacağız” dedi. Teminatı bile geri ödendi!

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Zira motorsuz tank yapıp satan, insansız tankı da yapar! Keşke öncesinde bir motosiklet yapabilseydik… Var mı Türk malı motosiklet?

Yıl 2005… Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi toplandı. Kararlar alındı. 2008'de yüksek irtifa uçağı yapılacak, 2009'da milli roketi havalanacak, 2015'te Türk astronotları uzaya çıkacak, 2020'de uzay gemisi yapımına başlanacaktı. Demek nasip olmadı!

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Teknoloji eğitim ile büyüyor, gelişiyor. Keşke insansız tank yerine yasaksız internet ile başlasan… Ansiklopedi sitesi wikipedia'nın yasağını kaldırsan?

Güzel kardeşim sen Anadolu liselerini, imam hatip liselerine dönüştürüp, fen liselerinin ödeneğini düşürüyorsun. Teknolojiyi kiminle üreteceksin onu hiç düşünmüyorsun!

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Mühürsüz oy pusulası yapmayı başarmış bir İktidar için insansız tank çocuk oyuncağı… Adaletsiz hukuku yapmayı bile başardılar. Yakında insansız seçim sistemini geliştireceklerinden kuşkum yok.

Hazır başkanlık sistemine geçiyoruz, Meclis'i de insansız yapalım, bari kaynakları boşa harcamayalım.