Galatasaray, milli araya Amedspor'un ardından ikinci sırada girdi. Puan tablosu belki henüz alarm zillerini çaldıracak durumda değil. Ancak sahadaki görüntü, tabelanın anlattığından çok daha fazlasını söylüyor.

Çünkü Sporting ve Trabzonspor gibi iki ciddi rakip karşısında oynanan futbol, Galatasaray adına sınıfı geçemedi. Ve bu görüntü, taraftarın içine de ister istemez bir korku saldı. Aslında milli ara, Galatasaray'ın imdadına yetişti. Çünkü sarı-kırmızılı takım yeni transferlerinden henüz beklediği katkıyı alamamışken, bir de Osimhen'in sakatlığıyla neye uğradığını şaşırdı.

GOL YİYİNCE KÜSÜYOR

Şimdi önünde 16 günlük bir fırsat var. Bu süre yalnızca Osimhen'in yetişmesi için değil, Okan Buruk'un da dönüp kendisine şu soruyu sorması için önemli:

"Nerede hata yapıyorum?"

Çünkü son dört sezonun şampiyonu olan bir takımın bu kadar kırılgan olmaya hakkı yok. Gol yediği anda adeta küsen, oyundan kopan, rakibin baskısı karşısında ne yapacağını şaşıran bir takım var ortada.

Bu artık aşılmak zorunda.

Çünkü böyle devam ederse ne Şampiyonlar Ligi bu takımı kaldırır ne de lig maratonu...

Galatasaray'ın sorunu sadece birkaç futbolcunun formsuzluğu değil. Asıl mesele, takımın saha içerisinde yaşadığı kırılganlık.

Barış Alper Yılmaz'ın kendine gelmesi gerekiyor.

Uğurcan Çakır'ın artık "Ben bu değilim" demesi gerekiyor.

Davinson Sanchez'in her maç yaptığı hata fantezisinden kurtulması gerekiyor.

Yeni transferlerin de artık "uyum süreci" perdesinin arkasından çıkıp sahaya ağırlıklarını koymaları gerekiyor.

Ve bütün bunların başında da Okan Buruk var.

Çünkü işler daha kötüye gitmeden, çözümü onun bulması gerekiyor. Kimse Galatasaray'dan her maç kusursuz futbol beklemiyor. Ama bu takımın karakterini kaybetmesi kabul edilemez.

BAHANE KALMAYACAK

İşte Galatasaray'ın milli arada çözmesi gereken asıl problem bu. Önünde 16 gün var. Çünkü milli ara bittiğinde Galatasaray'ın bahanesi kalmayacak. Ve o zaman artık "Nerede hata yapıyorum?" sorusunun cevabını sahada görmek gerekecek. Yoksa bu görüntü, sezon ilerledikçe Galatasaray için çok daha büyük bir probleme dönüşebilir.