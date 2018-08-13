Alman hükümetinden Türkiye açıklaması: Kriz konuşması yok

Almanya hükümeti sözcüsü açıklamalarda bulundu. Hükümet sözcüsü Berlin'in istikrarlı bir Türk ekonomisi istediğini söylerken, gelişmeleri yakından izlediğini aktardı. Alman Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü, "G-20 üyeleri arasında Türkiye'deki durumun kriz olduğuna dair görüşme olmadı" ifadesini kullandı. Ekonomi bakanlığı sözcüsü, Türkiye'deki Alman şirketlerin ekonomik durumu ile ilgili konuşmak için erken olduğunu duyurdu.

Reuters’ın son dakika haberinde, Alman yetkililerin açıklamalarına yer verildi. Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimi ve Türkiye’de TL’nin değer kaybını yakından izlediklerini aktaran Alman hükümetinin sözcüsü, “Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz” ifadesini kullandı.

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Öte yandan Almanya Ekonomi Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü, G-20 üyeleri arasında Türkiye’deki durumun kriz olduğuna dair bir görüşme olmadı” dedi. Sözcü, Türkiye’de bulunan Alman şirketlerin ekonomik durumu ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu vurguladı.