Alman hükümetinden Türkiye açıklaması: Kriz konuşması yok

Reuters’ın son dakika haberinde, Alman yetkililerin açıklamalarına yer verildi. Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilimi ve Türkiye’de TL’nin değer kaybını yakından izlediklerini aktaran Alman hükümetinin sözcüsü, “Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz” ifadesini kullandı.
Öte yandan Almanya Ekonomi Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü, G-20 üyeleri arasında Türkiye’deki durumun kriz olduğuna dair bir görüşme olmadı” dedi. Sözcü, Türkiye’de bulunan Alman şirketlerin ekonomik durumu ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu vurguladı.