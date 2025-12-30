2026 yılında Türkiye’yi ve dünyayı neler bekliyor? -1-

2025’i bir nevi geçiş yılı olarak gördüğümü ve taşların ancak 2026 yılında yerli yerine oturmaya başlayacağını söylemiştim.

Sebebi ağır hareket eden gezegenlerin ardı ardına burç değiştirecek olmalarıydı. 2025 bitişler yılıydı, 2026 başlangıçlar yılı olacak!

Ağır hareket eden Plüton, Neptün ve Uranüs’ün kısa aralıklarla burç değiştirmeleri gerek dünyada gerekse gündelik hayatlarımızda büyük değişimlere işaret etmekte. Çok önemli bir dönüşüm zamanından geçiyoruz. Ekonomik, politik, bilimsel, teknolojik alanlarda ve hayatımızın diğer pek çok alanında geçmişte kullandığımız şeyleri geride bırakmaya hazırlanıyoruz.

Baskıcı güçler kaosu

Dönüşümün astrolojideki temsilcisi Plüton, burç değiştirmesiyle birlikte kolektif algıda değişikliklere sebep olur. Eskiye ait olan algıları tamamen yıkar ve bambaşka hale dönüştürür. Bizi aşağı çeken ve elimine edilmesi gereken şeylerin neler olduğunu, hangi yönlerimizin bertaraf edilmesi gerektiğini gösterir. Plüton’un Kova burcundan geçişi 2024 Kasım’ında başladı ve 2044 yılına kadar devam edecek. Bu geçiş döneminde insanlar eşit haklarını her zamankinden daha fazla talep etmeye başlayacaklar. Bu yüzden kitlesel isyanlar ve protestolar artacak.

Buna mukabil baskıcı güçler kontrolü elinde tutmaya çalışacak ve kargaşa olacak. Büyük hükümet krizleri olasıdır. Totaliter sistemlerin ayakta kalması çok zor olacak. Geleneksel sistemler değişmek durumunda kalacak. Kitleleri temsil eden yeni bağımsız siyasi partiler görebiliriz. Lider tipleri değişecek. Medeni hakları onurlandıran yeni yasalar, büyük sosyal reformlar da olasıdır.

Değişim kapımızda!

Değişimin gezegeni olarak nitelendirdiğimiz Uranüs 26 Nisan 2026’da İkizler burcuna geçecek ve takip eden yaklaşık yedi yıl boyunca bu burçta seyredecek. Uranüs yeniliklerle, keşif ve icatlarla, teknolojiyle, elektronikle, televizyon ve radyo yayınlarıyla, internet, kablosuz iletişim, yüksek frekanslı iletişimle alakalıdır.

Programcılık, iletişimcilik, yazarlık, ofis yöneticiliği ve seyahat acenteliği, web tasarımcılığı ve internet üzerinden satış, pazarlamacılık ve reklamcılık gibi işler, muhabirlik, gazetecilik, bilgi danışmanlığı, medya ve iletişimle, taşımacılıkla ilgili işler İkizler burcuyla ilintilidir. Tanıtım ve pazarlama, eğitim, taşımacılık, iletişim, komşu ülkelerle ilişkiler bu burcun kapsamına girer.

Radyo ve televizyon programları, dergiler, kitaplar, seyahatle ilgili kurumlar örneğin seyahat acenteleri, iç turizm, dil okulları, öğretmenler, öğrenciler, yazarlar, seyahat acenteleri İkizler burcu yönetimindedir. Dolayısıyla saydığımız bu alanlarda önemli gelişmeler 2033 yılına kadar artarak devam edecek.

Her şey dijital olacak!

Dijitalle ilgili Uranüs’ün İkizler burcundan geçişi, dijital devrim denilen hadiseyi ziyadesiyle tetikleyecek. İkizler burcu kapsamına giren bütün iletişim sistemleri, kitaplar ve buna benzer haberleşme teknikleri ve sistemleri alanında önemli reformlar; bilgisayar operatörlüğü gibi işlerde, sinir uzmanlığı gibi işlerde önemli gelişmeler de devreye girecektir. İletişim endüstrisinde, medya yayıncılık, telekomünikasyon alanında önemli gelişmeler; alım-satım departmanlarının geliştirilmesi, pazar yönetimi gibi alanlarda önemli reform ve yenilikler devreye girecektir.

Dijitalleşmenin bir bedeli var

Bilişim teknolojileri bilgi edinme, eğlenme ve sosyalleşme alışkanlıklarımızın yeniden şekillenmesine yol açacak. Dolayısıyla dijital teknolojilerin eğitimde çok daha etkin olarak kullanılacağı bir sürece giriyoruz. Tabii dijitalleşmenin de dikkat edilmesi gereken yönleri var. Plüton dikta etmekle Kova burcu bilgi ve teknolojiyle alakalıdır. Dijital sistemlerin baskı ve dayatma yapılması amacıyla kullanılması olasılığını da doğurur. Kötü amaçlı güç odakları insanları köleleştirmeye yönelik bazı projeler hazırlıyor olabilirler. Kitlesel gözetim ve bireylere ait verilerin toplanması ve bu yolla alışveriş alışkanlıklarından tutun, harcamaları, olaylar karşısındaki tutumları gibi bilgiler kötü amaçla kullanılabilir. Her yaptığımızdan anında haberdar olunmasının aklımıza gelmeyen pek çok sakıncası olabilir.

Yabancı dil öğrenme zamanı

İkizler Burcu dil becerileriyle, dil okullarıyla, lisan öğrenmeyle alakalıdır. Yine lisan geliştirme konusundaki teknolojik destekler, insanların farklı dilleri konuşmasını kolaylaştırabilir.

Öğretmenler, yazarlar, bilgi aktaran kişiler İkizler burcu doğasında olduğu için online eğitimin çok gelişeceği ve fiziksel sınıfta eğitimden ziyade, videolu eğitimler, online eğitimlerin ön plana çıkacağı bir zaman dilimi olacak.

Ve aynı zamanda eğitimin bireyselleştirilmesi, kişiye özelleştirilmesi alanında da önemli gelişmeler devreye girecek.

Sonbaharda erken seçim konuşacağız

Erken seçim olasılığı 2027 için tahmin ediyorum. 2026’nın sonbaharında bence konuşulur, 2027’de bir erken seçim özellikle yılın ikinci yarısında gelebilir.

Doğacak çocuklar zeki, yetenekli ve sıra dışı olacak

Uranüs’ün İkizler burcunda seyredeceği 2026-2033 yılları arasında doğacak çocukların sıra dışı fikirlere sahip olması ve yeni iletişim metotları ile ilgilenmeleri beklenir. Soyut düşüncelere eğilimleri fazla olabilir ve bu yüzden yaşamın pratik gereksinimleri ile baş etmekte zorluk yaşayabilirler.

Fakat, Uranüs’ün İkizler burcunda güçlü bir konumda olması zekiliği, yaratıcı yetenekleri, makine ve elektronik aparatların tasarımını kavrama becerisi verir. Bazı kişiler devrimsel fikirlerle ve yaşama yeni yaklaşımlarda bulunmayla da güçlü bir ilgi gösterirler. Yeni iletişim biçimlerine odaklanabilirler. Orijinal ve yaratıcı fikirlerle adlarından söz ettirebilirler. Öğrenme, düşünme ve iletişim kurma tarzı kendine özgü ve sıra dışı olacaktır. Geleneksel iletişim tarzlarından hoşlanmaz.

Olumsuz açıdan; fikirleri ütopik ve tuhaf olabilir, uygulanabilir olmayabilir. Olumlu açıdan; tüm öğretilere ve iletişim tarzlarına karşı objektif ve hümanist bir yaklaşım içinde olacaktır.

Girişimcilik kazandıracak!

Hayallerle ve ideallerle ilişkilendirilen Neptün gezegeni 2026-2038 yılları arasında Koç burcunda seyredecek. Neptün’ün geçiş yapacağı Koç burcu, yenilikler ve girişimlerle alakalı.

Bu burçtan gezegen geçişleri olduğunda, ağır hareket eden gezegenler geçtiğinde, bu burcun temsil ettiği mesleklerle ilgili önemli değişimler olacaktır.

Koç burcu; askeri ve savunmaya yönelik konularla, makineler ve metallerle, ısıyla ilgili işlerle alakalı, sporculuk, spor sanayiyle alakalıdır. Bu alanlarda önemli yenilikler olacaktır.

Yarın: Yeni savaşlara hazır olun

Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de neler olacak? Denizlerde başarı elde etme potansiyelimiz nedir? Libya ve Kuzey Afrika ekseninde önemli gelişmeler... Rusya ve Avrupa gerilimi ne olacak? ABD Başkanı Donald Trump’ı nasıl bir yıl bekliyor?