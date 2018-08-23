Amazon kabilesi ilk kez görüntülendi

Brezilya'daki Amazon Ormanları'nda yaşayan gizemli bir kabile ilk kez görüntülendi. Ülkenin kuzeyindeki yoğun ormanlık alanda yaşadığı tahmin edilen kabile üyelerini drone aracılığıyla görüntüleyen yetkililer, "Doğal yaşamlarını ilk kez bu kadar izleme şansına eriştik" dedi.

Brezilya, ilk kez görüntülenen kabileyi konuşuyor… Brezilya’da yerli kabileleri takip eden yerel ajansın servis ettiği video ve fotoğraf görüntülerinde kabile üyeleri gündelik işlerini yaparken görülüyor. Ormanlık alanın çorak bir alanında çekilen görüntülerde bir yerli elindeki yay ve ok ile yürürken görülüyor.

Kabilenin diğer üyeleri ise ormanda yürürken kaydedildi… Yetkililer bu kabileyi ilk kez görüntülediklerini açıkladı.

Araştırma grubu Funai, “Bu kabilenin etnik kökenini ya da ismini bilmiyoruz. Daha önce hiç görmediğimiz ve modern insan tarafından iletişime geçilmeyen bir kabile” açıklamasını yaptı.