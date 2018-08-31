Başkana Trump tarifesi… Bikiniyle uçuracaklar

Londra'da son dönemde artan bıçaklı saldırılar ve cinayet vakalarının ardından Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı protesto etmeye hazırlanan bir grup, Trump'ın balonundan ilham aldı. Khan'ın balonuna bikini giydiren grup, eylem öncesinde balonu uçurabilmek için belediyeden izin almak için başvurdu. Belediye, kendi başkanını hedef alan gösteriye ve balona izin verirken, Khan'ın balonla ilgili yorumu ise İngiliz basınının gündemine oturdu. Khan, "İnsanlar Cumartesi günlerini bana bakarak geçirmek istiyorlarsa buyursunlar, fakat sarının tam olarak benim rengim olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan cinayet vakaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı protesto etmek için hazırlanan uçan balon, verilen iznin ardından Parlamento Meydanı bahçesinde göstericiler tarafından uçurulacak.

Protestonun organizatörlerinden Yanny Bruere izin kararının ardından, “Sadiq Khan yönetimi altında suç oranları görülmemiş seviyelere çıktı. Londra’daki insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar, sadece bu yıl 81 kişi öldü! Khan istifa” yorumunda bulundu.

4 BİN KİŞİ BAĞIŞTA BULUNDU

Uçan balon için yaklaşık 4 bin kişinin bağışta bulunduğunu belirten Bruere, toplanan 64 bin euro’nun balonun yapımına harcandığını ve artan paranın ise Khan’ın belediye başkanlığını bırakması için yürütülen kampanyaya harcanacağını belirtti.

Londra Belediyesi sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, gösteriye izin verildiğini ve gösterinin Parlamento Meydanı bahçesinde Cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Khan, “İnsanlar Cumartesi günlerini bana bakarak geçirmek istiyorlarsa buyursunlar, fakat sarının tam olarak benim rengim olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Eylem için Facebook üzerinden oluşturalan etkinliğe yoğun katılım olması bekleniyor.