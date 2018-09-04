En büyük güvenlik tehdidi öldü

Afganistan´da Hakkani terör örgütünü kuran Celaleddin Hakkani´nin, uzun yıllar süren hastalığından öldüğü Taliban tarafından duyuruldu.

Afganistan’ın en güçlü isyancı ve ABD karşıtı militan örgütlerinden Hakkani grubunun kurucusu Celaleddin Hakkani’nin öldüğü açıklandı. Hakkani ailesine yakın bir Taliban kaynağı, “Hakkani çok yaşlanmıştı ve çeşitli sağlık sorunları vardı. Örgütü en büyük oğlu Seraceddin Hakkani ve diğer oğullarına teslim etmişti” dedi.

Militan örgütünü 1970’li yıllarda kuran Hakkani, 1980’lerde Afganistan’ı işgal eden Sovyet ordusuna karşı ABD desteğiyle mücadele eden bir gerilla lideri olarak ün kazandı. Hakkani, ABD’nin Afganistan’da Taliban yönetimini 2001 yılında devirmesinden sonra ABD’ye karşı Taliban ile birleşti.

Hakkani grubu ülkede Afgan ve Amerikan askeri güçlerine karşı en zor ve iyi örgütlü saldırıları gerçekleştiren örgüt olarak biliniyor. Afganistan savunma bakanlığı sözcüsü Muhammed Radmanish, Hakkani’nin ölümünün örgüte önemli bir değişiklik getirmesinin beklenmediğini söyledi. Sözcü, “Operasyonlar açısından Hakkani’nin ölümü grup üzerinde bir etki yapmaz” dedi ve Hakkani’nin son yıllardaki etkisinin işlevsel değil ideolojik olduğunu belirtti.

Haziran ayında Afganistan hükümetiyle isyancılar arasında beklenmedik bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Hakkani’nin ölümü, ülkenin Batı destekli hükümeti ile Taliban arasındaki temaslar açısından hassas bir zamana denk geliyor. Afgan ve ABD yetkilileri, Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde üslenmiş olan Hakkani grubunun el Kaide ile yakın olduğunu ve Pakistan istihbarat kurumlarının desteğiyle faaliyet gösterdiği görüşündeler. Pakistan ise bu suçlamayı reddediyor ve Hakkani grubunun geçmişte Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile bağlantılı olduğunu hatırlatıyor.