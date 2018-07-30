Erdoğan’ın Almanya ziyareti tartışma yarattı

Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild, Eylül ayında Berlin'e gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer ayırdı. Bakanlar ve siyasetçilerden görüş alan Bild, olası senaryoları değerlendirdi.

Almanya’da gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığı Berlin ziyareti… Önceki gün ülkenin çok satan gazetelerinden Bild’in ortaya attığı iddia sonrasında aynı gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın planlanan temasına geniş yer ayırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan SPD’li siyasetçi ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Zorlu bir partnerle hiç konuşmamanın, konuşmaktan daha faydalı olduğuna hiçbir zaman inanmadım” ifadesini kullandı. Almanya’nın Avrupa Birliği politikasından sorumlu CDU’lu siyasetçi Elmar Brok da, “Bu zamana kadar sadece Demokratlarla konuşmak isteseydik Almanya dünya sahnesinde çok yalnız olurdu” ifadesini kullandı.

Gazete, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın daveti üzerine gerçekleşecek seyahatte gündemin değişebileceğini ya da ziyaretin iptal olabileceğini yazarken, Berlin’in görüşmeyi iptal etmek gibi bir niyetinin olmadığını aktardı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, “Mesut Özil olayı Almanya’nın imajına zarar verdi sanki ırkçılığın bizim için kabul edilebilir olduğunu gösterirmiş gibi. Irkçı ve anti-semitik saldırılar üzücü. Bunlar ülkemiz için utanç verici” dedi.