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Fransa’da ‘Türkiye modeli’ önerisi

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, katıldığı bir programda 'Türkiye modeli' önerisinde bulundu. Hollande, başbakanlık makamının kaldırılması ve cumhurbaşkanının yürütmenin başındaki tek yetkili olması gerektiğini söyledi.

android-time 16:39 4 Ekim 2018
Haberler Dünya
Fransa’da ‘Türkiye modeli’ önerisi
Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, katıldığı bir programda 'Türkiye modeli' önerisinde bulundu. Hollande, başbakanlık makamının kaldırılması ve cumhurbaşkanının yürütmenin başındaki tek yetkili olması gerektiğini söyledi.

Hollande, Public Senat kanalında, Fransa’da 1958 Anayasası’nın kabul edilişinin 60’ıncı yıl dönümünde anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yürütmede başbakanın rolü ve temsil yetkisine ilişkin eleştirilerde bulunan Hollande, “Gordion düğümünü kesip atmak lazım. Sonuna kadar gidilmeli. Cumhurbaşkanının, yürütmenin başındaki tek yetkili olması gerekir” dedi.

François Hollande

François Hollande

Fransa’da parlamentonun Amerikan Kongresi benzeri bir işlev kazanması gerektiğini belirten Hollande, böylece cumhurbaşkanının, aynı zamanda meclis çoğunluğunun da başı olacağını söyledi.  Ülkede, 2012-2017 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan Hollande, görevde olduğu sırada bu konuyu düşündüğünü fakat gündeme getirmediğini de sözlerine ekledi.

4 Ekim 1958’de yürürlüğe giren Fransız Anayasası, şimdiye kadar 24 kez değişikliğe uğradı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ocak ayından itibaren anayasada değişiklik yapılacağı ve reforma gidileceğini söylemişti.

Macron’un bu değişikliklerle ilgili detayları kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. (AA)

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Son güncelleme: android-time 16:4204.10.2018
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