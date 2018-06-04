Guatemala’da yanardağ patlaması: 25 ölü, yüzlerce yaralı

Hawaii'de patlayan ve binlerce kişiyi evsiz bırakan yanardağ faciasının ardından bu kez de Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Yetkililere göre, yüzlerce kişi de yaralandı.

Başkent Guatemala City’nin 40 kilometre güneybatısındaki yanardağdan havaya, kaya, kara duman ve kül püskürdüğü belirtildi.

Ulusal Felaket Yönetim Kurumu bir lav nehrinin El Rodeo köyünü vurduğunu evleri yok edip, içindeki insanları yaktığını belirtti.

Guatemala City’deki La Aurora Havalaanı kül yağmuru nedeniyle kapatıldı. Cumhurbaşkanı Jimmy Morales ulusal acil durum planının uygulandığını belirtti.

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İŞTE VOLKANIN PATLAMA ANI:

Morales “En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Uzmanlara göre, yanardağdaki patlama 1974’ten bu yanaki en büyüğü.

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Acil durum yetkilisi Sergio Cabanas, bir lav nehrinin yön değiştirip El Rodeo bölgesine doğru ilerlediğini belirtti. Cabanas “Bir lav nehri kıyılarını aşıp El Rodeo köyünü etkiledi. Yaralananlar, yananlar, ölenler var. Maalesef El Rodeo lav altında kaldı ve lav nedeniyle La Libertad köyüne de ulaşamadık, orada da ölenler olabilir” diye konuştu.

Cabanas daha sonra, ölenler arasında yardım görevlilerinin ve birkaç çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Gutemala medyasının yayımladığı videlorda bir lav akıntısının üzerindeki cesetler ve külle kaplı insanlara yardım etmeye çalışan görevliler görülüyor.

Bir görgü tanığı lavın mısır tarlalarına doğru aktığını ve çok sayıda kişinin öldüğünü anlattı. Consuelo Hernandez adlı görgü tanığı “Herkes kurtulamadı. Lavın altında gömüldüklerini düşünüyorum” dedi.

Guatemala hükümeti, yanardağ patlamasından toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu. Yetkililer halka kül yağmuru nedeniyle maske takmaları çağrısında bulundu.

Bir yetkili de, rüzgarın yönü nedeniyle volkanik küllerin başkente düştüğünü belirtti. Guatemala Ordusu’nun da yardım faaliyetlerine katıldığı duyuruldu.