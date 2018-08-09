Korkunç depremde ölü sayısı 259’a çıktı

Endonezya'nın Lombok Adası'nda geçen hafta yaşanan depremde ölü sayısı arttı. Yetkililer önceki gün 131 olan ölü sayısının 259'a çıktığını duyurdu.

Endonezya’da korkulan oldu… Önceki gün 131 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanın kayıp olarak arandığı 6.9 büyüklüğündeki depremin bilançosu her gün artıyor.

Bugün Endonezyalı yetkililer Lombok Adası’nda pazar günü yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 259’a çıktığını açıkladı. Yetkililer yıkıntıların ve enkazların altında kalan çok sayıda insan olduğunu tahmin ettiklerini açıklarken, “Şu an kesin rakam 259. Fakat arama kurtarma çalışmaları devam ettikçe binalarda çalışmalar yapıldıkça bu sayının artmasından endişe ediyoruz” ifadesi kullanıldı.