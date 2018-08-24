Lavrov: Türkiye ile Vize sürecini basitleştireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Moskova ve Ankara'nın vize rejimini basitleştirmek amacıyla bir danışma mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti.

Bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da dışişleri bakanlığı ve savunma bakanlığı seviyesinde gerçekleşen görüşme sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusy mevkidaşı Sergei Lavrov basının karşısına çıktı. Ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, “Rusya tarafı olarak farklı kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize rejiminin basitleştirilmesiyle ilgili müzakerelere hazır olduğumuzu teyit ettik ve en kısa sürede bu konuyu ele alacağız. Bu konuda anlaşmalar hazırlanması için danışma mekanizması kurulması konusunda mutabakat sağladık” dedi.

Astana zirvesine hazırlanmak için de görüşeceklerini belirten Lavrov, “Yakında Suriye'deki durumu etraflıca görüşecek bir zirveye hazırlanıyoruz ve birlikte ayrıntıları görüşmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. İkili ilişkilerde görüşülecek daha çok şeyin olduğunu açıklayan Lavrov, ilişkilerin dinamik şekilde devam ettiğini vurguladı. Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin dışişleri ve savunma bakanlarının bugün Moskova’da Suriye’nin İdlib kentindeki durumu görüşmek üzere 2+2 formatında bir toplantı yapacağını belirtti.

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