Romanya karıştı… Göstericiler polisle çatışıyor

Romanya’da günlerdir meydanda hükümeti protesto eden binlerce kişi, polisle çatışmaya başladı. Başkent Bükreş'te çoğunluğunu ülke dışında yaşayan ve yaz tatili dolayısıyla ülkeye dönen Rumenlerin oluşturduğu göstericilere polis sert müdahale etti.

Çoğunluğunu ülke dışında yaşayan ve yaz tatili dolayısıyla ülkelerine gelen Rumenlerin oluşturduğu binlerce kişinin katılımıyla başkent Bükreş’te düzenlenen mitingde göstericiler, hükümetin son hazırladığı yargı reformunda yapılan değişiklikleri ve bazı yolsuzluklarda adı geçen isimlerin hükümette olması dolayısıyla iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’yi (PSD) protesto etti.

Polis tazyikli su ve biber gazıyla duruma müdahale ederken ilk belirlemelere göre yüzlerce gösterici yaralandı ve çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Cumartesi günü 40.000 kişinin meydanda toplandığı açıklanırken, cuma gecesi toplanan kalabalığın yaklaşık olarak 100.000 olduğu ifade edildi. Bugün yapılan gösteride resmi bir rakam verilmezken göstericiler, “İstifa” sloganları atarak vuvuzela ile tezahürat yaptı.