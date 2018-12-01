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Son dakika… Avrupa yanıyor! Sarı yelekliler yeniden sokaklarda

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki zamları protesto etmek için sokağa inen 'sarı yelekliler' ülke sınırlarını aşarak Belçika ve Hollanda'da da ortaya çıktı. Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yeniden bir araya gelen göstericiler polisle çatışarak kent meydanlarını savaş alanına çevirdi.

Sozcu.com.tr
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Haberler Dünya
Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki zamları protesto etmek için sokağa inen 'sarı yelekliler' ülke sınırlarını aşarak Belçika ve Hollanda'da da ortaya çıktı. Bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yeniden bir araya gelen göstericiler polisle çatışarak kent meydanlarını savaş alanına çevirdi.

Fransa’da benzin ve dizele yapılan zamlardan sonra ortaya çıkan gösterici grubu ‘sarı yelekliler’ Paris’te yeniden toplandı.

Reuters

Reuters

Sabah saatlerinden itibaren bir araya gelen ve Champs-Elysees’de toplanan göstericilerle polis arasında karşı karşıya geldi.

Reuters

Reuters

Polislerin biber gazı, tazyikli su ve yer yer coplarını kullandığı görüldü.

Reuters

Reuters

Göstericiler de polise karşı boya topları, taş ve sopalar kullandığı olay yerindeki gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

Reuters

Reuters

Eylemciler, son 1 yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösterilere başladılar.

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Reuters

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda en az 100 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Reuters

Reuters

Sarı yelekliler grubunun Fransa’nın komşusu Belçika’da da gösterilerine devam ettiği belirtildi.

Reuters

Reuters

Göstericiler Brüksel sokaklarında araçları yakarak polisle karşı karşıya gelmişti.

Reuters

Reuters

Göstericiler polis bariyerlerini yıkarak sokakları ele geçirdi.

Reuters

Reuters

Polisin sert müdahalesi sonrası Belçika’daki gösterilerde ciddi şiddet olaylarının yaşandığı dünya basına yansıyan görüntülerde görüldü.

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Reuters

Göstericilerin kullandığı tehlikeli maddeler nedeniyle polislerin de yaralandığı biliniyor.

Reuters

Reuters

Göstericiler polise Fransa bayrağı renklerinde boyalar fırlatarak protesto düzenledi.

Reuters

Reuters

Gösterilerde şimdiye kadar 11 polisin yaralandığı bildirildi.

Reuters

Reuters

Sarı yelek giyen göstericiler yaklaşık 10 gündür Paris sokaklarını birbirine katıyor.

Reuters

Reuters

Fransızların akaryakıt zamlarına karşı gösterdiği protestoları izlemek için dünyanın dört bir aynından gazeteciler Paris’e geldi.

Reuters

Reuters

Olaylarda 100’den fazla göstericinin de yaralandığı belirtildi.

Reuters

Reuters

SARI YELEKLİLER HOLLANDA’DA

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine, Lahey, Nijmegen, Maastricht, Alkmaar, Leeuwarden ve Groningen kentlerinde sarı yelekliler protestolar düzenlendi. Lahey’deki Hollanda parlamentosu önünde gerçekleşen gösteriye 200 sarı yelekli katıldı.

AA

AA

Eylem izni almadıkları gerekçesiyle polis tarafından Malieveld Meydanı’na yönlendirilen göstericilerden bir grup, gösteri yerinden ayrıldı. Bir grup ise meydana gitmek istemediklerini belirterek parlamento etrafında yürüyüş yapmak istedi.

AA

AA

Polis parlamento önünü terk etmeyen göstericilere yaptığı uyarıda, belirtilen meydana gitmeyenlerin yeleklerini çıkarak protestoya son vermelerini, aksi takdirde haklarında işlem başlatılacağını söyledi.

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Polis zoruyla meydana gitmeyeceklerini ifade eden göstericiler, yeleklerini çıkararak protestoya son verdi. Ülke genelindeki gösterilerde, 4 kişi polise hakaret ettikleri ve sarı yeleklerini çıkararak kamufle olmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. – AA

Fransa'da “sarı yelekliler” adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20’den fazla artması üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor. Sarı yeleklilerin protestosu dün ilk defa Belçika’ya sıçramış ve olaylar çıkmıştı.

 

KARANLIK ÇÖKÜNCE SALDIRGANLIK ARTTI

Paris sokakları sarı yeleklilerin gösterileriyle sarsılırken hava kararınca göstericilerin saldırganlık seviyesi doruk noktasına ulaştı.

Reuters

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Sokakların bir kısmında birden fazla araç kundaklanarak yakıldı.

Reuters

Reuters

Kundaklanan araçları söndürmek için çalışan itfaiye erleri objektiflere böyle yansıdı.

Reuters

Reuters

Yakılan araçlar ana cadde üzerinde kaldırılmayı bekliyor.

Reuters

Reuters

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Son güncelleme: android-time 21:5801.12.2018
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