Son dakika gelişmesi… İsrail Suriye’yi vurdu!

İsrail ile Suriye arasında sıcak saatler yaşanıyor. İsrail, Suriye topraklarından kendisine füze atıldığını ifade ederek, Suriye'deki İran hedeflerini vurdu. Öte yandan Suriye medyası, İsrail saldırılarında Suriye ordusuna ait bir radar tesisinin de hedef alındığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Suriye’de bulunan İran güçleri tarafından, İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri’ne roket saldırısı yapıldı. Suriye tarafından 20 roketin fırlatıldığını belirten İsrail ordusu, söz konusu füzelerin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İSRAİL SURİYE’Yİ VURDU

Saldırının ardından İsrail ordusu tarafından Suriye’de bulunan İran üsleri hedef alındı. Ordu açıklamasına göre, İsrail savaş uçakları İran hedeflerine operasyon düzenledi. Ordu sözcü tarafından yapılan açıklamada ‘düzinelerce’ İran hedefinin vurulduğu belirtildi. Sözcü öte yandan İsrail jetlerine karşılık veren Suriye ordusuna ait 5 uçaksavar bataryasının da imha edildiğini ifade etti.

İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus, saldırının İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani tarafından organize edildiğini iddia etti.

İsrail, operasyon öncesi Rusya’nın haberdar edildiğini de duyurdu.

SURİYE: RADAR TESİSİ VURULDU

Sıcak gelişmelerle ilgili Suriye cephesinden de açıklamalar geldi. Suriye devlet ajansı SANA, İsrail saldırısında hava savunma sistemlerinin, bir radar tesisinin ve silah depolarının vurulduğunu aktardı.