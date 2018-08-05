Son dakika… Venezuela lideri Maduro’ya bombalı saldırı (Maduro’dan ilk açıklama)

Son dakika haberleri... Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkent Caracas'ta Ordu Anma Töreni'ndeki konuşması sırasında patlayıcı yüklü İHA'lar ile saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını açıkladı. Saldırının ardından Maduro'dan da ilk açıklama geldi. Ulusa sesleniş konuşmasında saldırının sorumlularından bazılarının yakalandığını duyuran Maduro, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler. Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" ifadelerini kullandı. Maduro saldırının arkasında Kolombiya'nın olduğunu iddia ederken Bogota yönetimi bu iddiayı,"Absürt" olarak yorumladı. İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro’nun yaralanmadığı bildirildi. BBC’de yer alan habere göre, Maduro, başkent Caracas’taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü İHA’lar ile saldırı düzenlendi.

Meydandaki askerlerin patlama sesi sonrası panik ile etrafa dağıldığı görüldü.

7 ASKER YARALI

Yetkililer, saldırıda Maduro’nun yara almadığını belirtti.

İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro’yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Devlet Başkanı Maduro’nun, televizyonlarda canlı yayımlanan konuşması sırasında sesin kesildiği ve etrafta insansız hava araçlarının görüldüğü bildirildi.

MADURO'DAN İLK AÇIKLAMA

Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler.” dedi.

Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının “aşırı sağcı”lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi. Maduro, çok sayıda Venezuelalının yaşadığı Kolombiya ve ABD’nin saldırının arkasında olduğunu dile getirdi.

Açlık, enflasyon, göç gibi ekonomik sorunlarla boğuşan Venezuela’da Maduro Mayıs ayında yapılan seçimlerde 6 yıllık dönemde ülkeyi yönetmeye hak kazanmıştı. Maduro’nun Kolombiya iddiası hakkında resmi bir açıklama yapılmazken üst düzey bir Kolombiya hükümeti yetkilisi iddiaları “Absürt” olarak tanımladı. İsmini açıklamayan yetkili, “Liderimiz Santos torununun vaftiz törenindeydi. O sırada bırakın yabancı hükümetleri devirmek başka bir şey olduğunu sanmıyorum” dedi.

“BAZILARI YAKALANDI”

“Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı.” diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirerek, “Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı.” değerlendirmesinde bulundu.

MADURO'YA SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

Öte yandan, kendilerine “T-shirt Giyen Askerler” adını veren grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. 2014 yılında kurulan grup, “Onların kırılgan olduğunu gösterdik. Bugün başarılı olamadık ama bunun olması an meselesi” açıklamasını yaptı. Venezuela’daki “direniş gruplarını” bir araya getirme amacında olan grubun 2 İHA uçurmayı planladığı fakat keskin nişancıların bunları imha ettiği ifade edildi.