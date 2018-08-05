Son dakika… Venezuela lideri Maduro’ya bombalı saldırı (Maduro’dan ilk açıklama)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro’nun yaralanmadığı bildirildi.
BBC’de yer alan habere göre, Maduro, başkent Caracas’taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü İHA’lar ile saldırı düzenlendi.
Meydandaki askerlerin patlama sesi sonrası panik ile etrafa dağıldığı görüldü.
7 ASKER YARALI
Yetkililer, saldırıda Maduro’nun yara almadığını belirtti.
İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro’yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.
Devlet Başkanı Maduro’nun, televizyonlarda canlı yayımlanan konuşması sırasında sesin kesildiği ve etrafta insansız hava araçlarının görüldüğü bildirildi.
MADURO'DAN İLK AÇIKLAMA
Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler.” dedi.
Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının “aşırı sağcı”lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi. Maduro, çok sayıda Venezuelalının yaşadığı Kolombiya ve ABD’nin saldırının arkasında olduğunu dile getirdi.
Açlık, enflasyon, göç gibi ekonomik sorunlarla boğuşan Venezuela’da Maduro Mayıs ayında yapılan seçimlerde 6 yıllık dönemde ülkeyi yönetmeye hak kazanmıştı. Maduro’nun Kolombiya iddiası hakkında resmi bir açıklama yapılmazken üst düzey bir Kolombiya hükümeti yetkilisi iddiaları “Absürt” olarak tanımladı. İsmini açıklamayan yetkili, “Liderimiz Santos torununun vaftiz törenindeydi. O sırada bırakın yabancı hükümetleri devirmek başka bir şey olduğunu sanmıyorum” dedi.
“BAZILARI YAKALANDI”
“Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı.” diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirerek, “Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı.” değerlendirmesinde bulundu.
MADURO'YA SALDIRIYI ÜSTLENDİLER
Öte yandan, kendilerine “T-shirt Giyen Askerler” adını veren grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. 2014 yılında kurulan grup, “Onların kırılgan olduğunu gösterdik. Bugün başarılı olamadık ama bunun olması an meselesi” açıklamasını yaptı. Venezuela’daki “direniş gruplarını” bir araya getirme amacında olan grubun 2 İHA uçurmayı planladığı fakat keskin nişancıların bunları imha ettiği ifade edildi.
Venezuela'da geçen yıl eski polis memuru Oscar Perez, kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenlemişti.
2014’TEN BERİ KRİZDELER
OPEC üyesi olan Venezuela bir dönem sosyalist ekonomisiyle övgü toplarken 2014 yılında düşen petrol fiyatlarıyla birlikte zor günler geçirmeye başladı. Chavez’in “oğlu” olarak tanımladığı Maduro eski bir otobüs şoförü ve Venezuela’nın petrolünü alarak sosyalizmi yıkmaya çalışan emperyalistlerle mücadele ettiğini söylüyor.
ABD’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Maduro saldırının arkasındaki bazı isimlerin Florida’da olduğunu iddia ederken, ABD Başkanı Donald Trump’a da “terörist gruplarla savaş” çağrısı yaptı.
Maduro’nun açıklamalarının ardından üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Venezuela’dan gelen haberleri takip ediyoruz. Olayı dikkatlice izliyoruz” dedi.