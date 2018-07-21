Tekne faciasında ölü sayısı artıyor

ABD’nin Missouri gölünde gezi teknesinin alabora olmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

ABD'nin Missouri eyaletinin Branson kasabasında, bir gezi teknesinin batması sonucunda teknedeki ikisi mürettebat 31 kişiden 17'sinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı ve 7 kişinin ise sağ kurtarıldığı açıklandı.

Batan teknede hayatını kaybedenlerin 9’unun aynı aileden olduğu belirtildi. Botun kaptanının ise sağ kurtulduğu açıklandı.

Yetkililer, batan teknede 31 kişinin belirlendiğini ve kayıp olanların tamamına ulaşıldığını bildirdi. Ölenlerin arasında bir yaşında bir çocuğun olduğu, yaralı 2 kişinin ise durumunun ciddi olduğu, teknenin ağır hava koşulları ve aşırı rüzgardan battığı belirtildi.

Öte yandan, ABD Sahil Güvenlik ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.