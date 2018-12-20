Trump: Zafer kazandık, artık eve dönme zamanı!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararı aldıklarını duyurduktan sonra çok konuşulacak bir videoyu da sosyal medyadan paylaştı. IŞİD'e karşı zafer kazandıklarını belirten Trump 'Artık eve dönme zamanı' dedi.

2013 yılından bu yana Suriye’de bulunan ABD askerlerinin çekilmesi kararı dünya basınının gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump, kararını duyurduktan sonra bir de video paylaştı.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter’dan yayınladığı videoda, “Uzun zamandan beri Suriye’de savaşıyoruz. IŞİD’e karşı zafer kazandık. Artık kahraman askerlerimizin eve dönme zamanı” ifadelerini kullandı.

2 BİN ABD ASKERİ VAR

Başkan Trump'ın Suriye'den çekilme kararı geniş yankı buldu. ABD’nin CNN kanalı ulusal güvenlik danışmanlarının ve askeri uzmanların “Suriye’den şimdi çekilmenin zamansız ve mantıksız olduğuna” yönelik tavsiyelerini dinlemediğini ileri sürdü.

New York Times gazetesi Trump’ın, 2 bin ABD askerinin bulunduğu Suriye’den çekilme ve askeri operasyonlara son verme kararının, Rusya ve İran’ın bölgede güçlenmesine sebep olacağını iddia etti.

Kararın, ABD’nin Orta Doğu’daki duruşu ve politikasını ani bir şekilde kaydırdığını belirten Wall Street Journal gazetesi, Trump’ın bu kararının,

Türkiye’nin askeri operasyon düzenleyeceğini açıkladığı ABD’nin Suriye’deki ortağı YPG/PKK’yı tehlikeye sokacağını savundu.

Washington Post gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Suriye’de en azından küçük bir birlik tutulması tavsiyesine rağmen Trump’ın bu kararı aldığını ve Mattis’in görevinden ayrılabileceğini iddia etti.

HATA DİYEN DE VAR MEMNUN OLAN DA…

ABD’li bazı kongre üyeleri, ABD’nin Suriye’den çekilme kararına tepki gösterirken, karardan memnun olan siyasetçiler de oldu. Trump’ın güçlü destekçilerinden olan Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’den çekilmenin, ABD için bölgede ve dünyada yıkıcı sonuçlar doğuracağını ileri sürerek, “Amerika’nın çekilmesi, IŞİD, İran, Esad rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur” ifadesini kullandı.

Colarado Senatörü Cory Gardner da paylaşımında Trump’a, çekilme kararını bir an önce durdurması ve ABD ulusal güvenliğini koruyan Suriye

stratejisine ilişkin kongreye danışması çağrısında bulundu. ABD medyasına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise kararın

şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata olduğunu ileri sürdü.

Kentucky Senatörü Rand Paul, Trump’ın sosyal medya hesabından yaptığı, “Suriye’de bulunmamızın tek nedeni olan IŞİD’i yendik” açıklamasını paylaşarak, “Galibiyeti ilan eden ve askerlerimizi savaştan çıkaran bir başkan gördüğümden dolayı mutluyum” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lui, alınan karardan memnun olduğunu belirterek, “Ne Obama ne de Trump yönetiminin stratejisi yok. İki yönetim de neden Suriye’de bulunduğumuzu, nihai devletin ne olacağını ve nasıl başarabileceğimizi açıklayamaz.” ifadelerini kullandı.

UYANDI VE KARARINI AÇIKLADI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in karara ilişkin Kongre üyelerine brifing verdiği yemeğe katılan ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı

Senatör Bob Corker, görüşmeye dair medyaya değerlendirmelerde bulundu. Corker, alınan karardan kurumların haberdar olmadığını ve iletişimin

sağlanmadığını belirterek, “Bence Başkan Trump uyandı ve kararı açıkladı” dedi.

RUSYA: ÇÖZÜMÜN ÖNÜ AÇILDI

ABD'nin Suriye'den askerlerini çekeceğini açıklamasına ilk tepkiler İngiltere, İsrail ve Rusya'dan geldi. İsrail Başbakanı BenJamin Netanyahu, ABD'nin kararı üzerinde çalışacaklarını ve her koşulda kendi güvenliklerini sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Netanyahu yazılı açıklamasında, son iki gündür Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla Suriye'den çekilme niyetlerini konuştuklarını ifade etti ve “ABD yönetimi bölgedeki nüfuzunu göstermek için başka yollara sahip olduğunu açıkça belirtti” dedi.

İsrail Başbakanı, ABD’nin geri çekilme takvimi ve yöntemlerinin yanı sıra İsrail’e olası etkilerini değerlendireceklerini de kaydetti.

Rusya’dan yapılan açıklamada da, ABD’nin çekilme kararının Suriye’de siyasi çözümün önünü açtığı belirtildi. TASS haber ajansının yayınladığı Rusya Dişişleri Bakanlığı açıklamasına göre , ABD ordusunun çekilmesiyle Suriye'de anayasa yazım komisyonunun oluşturulmasının geleceğinin parlak olduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı ise, Başkan Donald Trump'ın IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığı söylemine şiddetle karşı çıktıklarını açıkladı.