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Türk dostu Yunan belediye başkanına linç girişimi

Yunanistan'da Türkiye sempatisiyle bilinen Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris, Birinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Yunanlılar için düzenlenen sözde "Pontus Soykırımı"nı anma etkinliğinde bir grup aşırı sağcının saldırısına uğradı. Yaşanan saldırı anbean görüntülenirken, "İnsanlık ölmüş" dedirtti.

Sozcu.com.tr
android-time 15:09 20 Mayıs 2018
Haberler Dünya
Türk dostu Yunan belediye başkanına linç girişimi
Yunanistan'da Türkiye sempatisiyle bilinen Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris, Birinci Dünya Savaşı'nda öldürülen Yunanlılar için düzenlenen sözde "Pontus Soykırımı"nı anma etkinliğinde bir grup aşırı sağcının saldırısına uğradı. Yaşanan saldırı anbean görüntülenirken, "İnsanlık ölmüş" dedirtti.

Etkinliğe katılmasına tepki gösteren 10 kadar kişi tarafından başından ve bacaklarından tekmelenen 75 yaşındaki Boutaris, geceyi hastanede geçirdi. Milliyetçilik karşıtı görüşleriyle ve Türk-Yunan yakınlaşmasına desteğiyle bilinen Boutaris’e yönelik saldırı siyasetçiler tarafından kınandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Kalipso Goula, gönderdeki bayrak indirilirken bir grubun, töreni terk etmesini isteyen Boutaris’e şişe fırlattığını söyledi. Goula’ya göre bu kişiler, yere düşen Boutaris’i tekmeledi.

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Boutaris, Greek Reporter adlı Yunan haber sitesine, saldırıyı anlatırken “Kâbus gibiydi. Her yerime vuruyorlardı” dedi. Belediye görevlileri tarafından saldırganların elinden kurtarılan Boutaris hastaneye kaldırıldı. Başbakan Aleksis Çipras, olayla ilgili açıklamasında “Aşırı sağcı kabadayılar” olarak nitelediği saldırganların ‘eylemlerin sonucuna katlanacağını’ söyledi.

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İktidardaki Syriza Partisi de saldırıyı “Belediye Başkanı’nı yıldırmaya yönelik faşist bir girişim” diye tanımladı. Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi de saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.

Belediye Başkanı Boutaris, sık sık Türkiye ile Yunanistan’ın dostluğuna dair adımlar atmaya çalışıyor fakat bu adımlar, Yunan milliyetçiler dolayısıyla hayata geçirilemiyordu.

Son güncelleme: android-time 15:5420.05.2018
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