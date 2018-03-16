Volkanik patlamalarda ilk kez duyacağınız ses…

Bogoslof volkanı patladığı sırada oluşan sesler ABD'li bilim insanları tarafından yayınlandı.

ABD’li bilim insanları, volkan patlamaları sırasında oluşan yıldırımlar ve gök gürültülerine dair sesleri ilk kez kaydetti.

Alaska’nın Aleut Adaları’nda bulunan Bogoslof volkanı, Aralık 2016’da hareketlilik göstermeye başladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) araştırmacıları Mart 2017’de adanın çeşitli bölgelerine mikrofonlar yerleştirdi.

Haziran ayına kadar kayıt tutan araştırmacılar, volkanik patlama sırasında ortaya çıkan gaz ve kül bulutlarının oluşturduğu yıldırımlar ile gök gürültülerinin seslerini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları Geophysical Research Letters’da yayımlanırken, uzmanlar bu seslerin volkanik patlamaları önceden tespit edip önlem almada kullanılabileceğini ifade etti.