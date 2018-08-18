Yıldız oyuncunun eşinin fotoğrafı kavga çıkardı

ABD'nin ünlü basketbol ligi NBA'in yıldız oyuncuları Dwyane Wade ile Jimmy Butler, sosyal medyadan birbirine girdi. Wade'in eşi Gabrielle'in Instagram'a yüklediği ve vücut hatlarını belli eden fotoğrafın altına Butler, "Çok iyi" yazdı. Wade bunun üzerine, çok sert bir mesaj yayınladı.

ABD, sosyal medya üzerinden birbirine giren basketbolcuların atışmasını konuşuyor… NBA’in kalburüstü oyuncularından Dwyane Wade ve Jimmy Butler, önceki gün Instagram üzerinden birbirine girdi. Tartışmanın sebebi ise Wade’in eşi Gabrielle Union-Wade’in siteye yüklediği fotoğrafın altına Butler’ın yazdığı yorum. 22.000’i aşkın takipçisi olan Wade’in vücut hatlarını belli eden bir fotoğraf paylaşmasının ardından Butler fotoğrafın altına,” ÇOK SAĞLAM!!” anlamına gelen “well damn” yazdı. Fakat Butler’ın bu yorumu Wade’i oldukça kızdırdı. Wade, Butler’ın kişisel sayfasına girip bir mesaj attı. Butler’ın, “İyi, kötü, çirkin” yazdığı bir fotoğrafın altına, “Eğer eşimle nasıl konuşacağını bilmiyorsan sana iyi, kötü ve çirkini gösteririm” dedi. Tartışma sosyal medyada kısa sürede günün konusu oldu. İkilinin barışıp barışmadığına dair taraflardan bir açıklama gelmedi.