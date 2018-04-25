Yine el ele tutuşma krizi

ABD Başkanı Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşılama törenine Trump ile eşi Melania'nın 'el ele tutuşma krizi' damga vurdu.

Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında yaşandığı öne sürülen soğukluk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’u karşılama töreninde de kameralara yansıdı. Tören sırasında kameralara poz verilirken Donald Trump ile Melania Trump arasında ‘el tutuşma krizi’ yaşandı.

Öte yandan Trump’ın Macron ve eşi Brigitte’yi öperek karşılamasının ardından eşi Melania’yı da ‘öperek karşılaması’, First Lady’nin ise Trump’tan ‘kaçınmaya çalıştığı’ o anlar sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte o anlar;

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